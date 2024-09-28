Как гаджеты влияют на грамматику у детей

Гаджеты мешают детям учиться грамматике

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Эстонские учёные изучили, как пристрастие взрослых к гаджетам влияет на речевое развитие детей. В исследовании приняли участие 421 ребёнок в возрасте от 2,5 до 4 лет. Основой анализа стали данные, собранные от матерей, а также информация о том, сколько времени родители и их дети проводят за экранами.

Фото: Openverse by Sergey Galyonkin, CC BY-SA 2.0

Родителей попросили заполнить анкеты, где они указывали, сколько часов в выходные они и их дети пользуются гаджетами. Кроме того, участников попросили перечислить все устройства, использованные за последние две недели, и сообщить, как долго они играли в видеоигры. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Developmental Psychology.

Для анализа данных всех участников разделили на три группы по времени использования гаджетов:

низкое (родители — 2 часа в день, дети — 1 час),

среднее (родители — 2-4 часа, дети — 1-2 часа),

высокое (родители — более 4 часов, дети — больше 2 часов).

Результаты показали, что дети из группы с высоким экранным временем значительно хуже владеют грамматикой и имеют более ограниченный словарный запас по сравнению с детьми из других групп. Даже совместный просмотр видеороликов с родителями не улучшал речевые навыки. Также исследование выявило, что видеоигры негативно влияют на развитие речи детей, независимо от того, кто именно играет — ребёнок или родитель.

Несмотря на полезность гаджетов для изучения языка, в первые годы жизни для детей особенно важно живое общение с родителями.

Уточнения

Грамма́тика (др.-греч. γραμματική от γράμμα - "буква") как наука является разделом языкознания (лингвистики), который изучает грамматический строй языка, закономерности построения правильных, осмысленных речевых отрезков на этом языке (словоформ, синтагм, предложений, диктем, текстов). Эти закономерности грамматика формулирует в виде общих грамматических правил.



