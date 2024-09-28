Продукты-убийцы для сердечно-сосудистой системы

Что нельзя есть людям с сердечными болезнями

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании сердечно-сосудистого здоровья, особенно для тех, кто уже столкнулся с сердечными заболеваниями. Гастроэнтеролог С. Каневская подчёркивает, что определённые продукты могут значительно ухудшить состояние сердца и привести к серьёзным последствиям.

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Среди самых опасных для сердца компонентов она выделяет сахар, соль и трансжиры. Эти вещества способствуют развитию таких заболеваний, как диабет и ожирение, а также повышают риск атеросклероза, гипертонии, инфаркта и сердечной недостаточности. Особенно важно следить за рационом, так как некоторые продукты могут спровоцировать ухудшение состояния.

Каневская советует сократить потребление мяса, мороженого, чипсов и обработанных углеводов. Сладкие соки и газированные напитки также не стоит включать в повседневный рацион. Важно осознанно подходить к выбору продуктов и обращать внимание на их состав.

Хотя иногда можно позволить себе немного выпечки, важно помнить, что в ней содержится много добавленного сахара. Это не только способствует набору лишних килограммов, но и повышает уровень триглицеридов, что в свою очередь негативно сказывается на здоровье сердца. Соблюдение здорового питания поможет избежать множества осложнений и сохранить сердечно-сосудистую систему в отличной форме.

Уточнения

Трансжиры́ (трансизомéры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи "углерод-углерод".

В малых количествах трансжиры присутствуют в натуральных мясных и молочных продуктах, а также в подвергнутых высоким температурам растительных маслах, в частности в дезодорированных. В больших количествах они образуются побочным эффектом в процессе гидрогенизации ненасыщенных жиров, например при производстве маргарина. Тут следует заметить, что маргарин, полученный качественной ферментативной переэтерификацией практически не содержит трансжиров, в отличие от коровьего (сливочного) масла, которое может содержать до 7 % трансжиров.





Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ - общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В 21 веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.



