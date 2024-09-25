Эксперт раскрыла, допустимы ли консервы при правильном питании

При соблюдении правильного питания не следует полностью исключать консервы, как отметила технолог Светлана Старова в интервью РИАМО. Специалист подчеркнула, что многие консервированные продукты могут быть интегрированы в сбалансированный рацион.
Эксперт пояснила, что современные технологии позволяют консервированным помидорам, кукурузе, фасоли и другим овощам сохранять значительное количество полезных свойств. Для этого применяются методы пастеризации, стерилизации, вакуумной упаковки, быстрой термообработки и замораживания.
"Вместо искусственных добавок многие производители используют лимонную кислоту или соль в минимальных количествах. Например, консервированная фасоль и протёртая мякоть томатов содержат высокий уровень витаминов и антиоксидантов", — уточнила технолог.
Технолог также добавила, что томаты содержат ликопин, способствующий поддержанию здоровья сердца, в то время как фасоль помогает контролировать уровень сахара в крови. Эти продукты не теряют своего вкуса и питательной ценности в консервированном виде. Кроме того, благодаря консервации овощи могут дольше храниться без потери пищевой ценности, как резюмировала Светлана Старова.
Пастериза́ция — процесс уничтожения вегетативных форм микроорганизмов (кроме термофильных) в жидких средах, пищевых продуктах путём однократного и непродолжительного их нагрева до температур ниже 100 °C, обычно путём нагревания чаще всего жидких продуктов или веществ до 60 °C в течение 60 минут или при температуре 70—80 °C в течение 30 минут.
Стерилизация — полное освобождение различных веществ, предметов, пищевых продуктов от живых микроорганизмов.
Домашняя еда для кошки может быть полезной, но важно знать, какие продукты безопасны для вашего питомца.