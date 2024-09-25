Эксперт раскрыла, допустимы ли консервы при правильном питании

Эксперт: не нужно отказываться от консервов при правильном питании

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При соблюдении правильного питания не следует полностью исключать консервы, как отметила технолог Светлана Старова в интервью РИАМО. Специалист подчеркнула, что многие консервированные продукты могут быть интегрированы в сбалансированный рацион.

Фото: Pixabay is licensed under public domain

Эксперт пояснила, что современные технологии позволяют консервированным помидорам, кукурузе, фасоли и другим овощам сохранять значительное количество полезных свойств. Для этого применяются методы пастеризации, стерилизации, вакуумной упаковки, быстрой термообработки и замораживания.

"Вместо искусственных добавок многие производители используют лимонную кислоту или соль в минимальных количествах. Например, консервированная фасоль и протёртая мякоть томатов содержат высокий уровень витаминов и антиоксидантов", — уточнила технолог.

Технолог также добавила, что томаты содержат ликопин, способствующий поддержанию здоровья сердца, в то время как фасоль помогает контролировать уровень сахара в крови. Эти продукты не теряют своего вкуса и питательной ценности в консервированном виде. Кроме того, благодаря консервации овощи могут дольше храниться без потери пищевой ценности, как резюмировала Светлана Старова.

Уточнения

Пастериза́ция — процесс уничтожения вегетативных форм микроорганизмов (кроме термофильных) в жидких средах, пищевых продуктах путём однократного и непродолжительного их нагрева до температур ниже 100 °C, обычно путём нагревания чаще всего жидких продуктов или веществ до 60 °C в течение 60 минут или при температуре 70—80 °C в течение 30 минут.



Стерилизация — полное освобождение различных веществ, предметов, пищевых продуктов от живых микроорганизмов.

