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Как нейрохирурги проводят операции на мозге в сознании

Операция на мозге в сознании — это отработанная методика современной нейрохирургии
1:30
Здоровье

Человеческий мозг — это целый мир, и мы не можем напрямую взаимодействовать с ним. Однако благодаря нашим знаниям о функциональной анатомии мозга и командной работе мы можем успешно выполнять сложные операции на мозге, сохраняя при этом все важные импульсы мозговой активности.

Операция на мозге в сознании — это отработанная методика современной нейрохирургии
Фото: Минздрав МО is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Как пишет tmn.aif.ru, во время операции в сознании, которая носит название краниотомии, специалисты получают обратную связь от пациента, что помогает им контролировать сохранение всех жизненно важных функций мозга и качество жизни человека после операции. Важно отметить, что мозг не имеет болевых рецепторов, поэтому пациент не испытывает боли во время операции.

Однако некоторые пациенты могут испытывать тревогу или страх перед операцией, особенно если они не готовы проснуться во время процедуры. В таких случаях решение о проведении операции в сознании принимается после длительной подготовительной работы с пациентом и исключительно с его согласия и готовности.

Для проведения операции в сознании требуется мультидисциплинарная команда специалистов, включая нейрохирургов, трансфузиологов, нейропсихологов, нейролингвистов, нейрорадиологов, нейропедиатров, эпилептологов, неврологов, врачей отделений лабораторных исследований, УЗИ, МРТ, инженеров-программистов, логопедов и переводчиков.

Уточнения

Краниотомия — многозначный термин. Может означать:

  • Краниотомия — трепанация свода черепа для оперативных вмешательств.
  • Краниотомия — разрушение черепа плода при эмбриотомии.

Нейрохирургия — раздел хирургии, занимающийся вопросами оперативного лечения заболеваний и травм нервной системы, включая головной мозг, спинной мозг и периферическую нервную систему. Врач, специализирующийся в области нейрохирургии, — нейрохирург.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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