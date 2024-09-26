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Врач дала тринадцать рекомендаций тем, кто решил бороться с перееданием

Врач Драпкина посоветовала есть из другой тарелки тем, кто хочет похудеть
Здоровье

Советы, которые дала россиянам врач-терапевт, профессор, академик РАН Оксана Драпкина, могут оказаться полезными для тех, кто стремится улучшить своё питание и бороться с перееданием. Вот некоторые из этих рекомендаций, которые приводятся в Telegram-канале Министерства здравоохранения России:

Врач Драпкина посоветовала есть из другой тарелки тем, кто хочет похудеть
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
  • Замените свою обычную тарелку на меньшую по размеру, чтобы сократить размер порции.
  • Ешьте медленно, позволяя организму почувствовать насыщение через 20 минут.
  • Не доедайте всю еду на тарелке, если чувствуете, что уже насытились.
  • Выпейте стакан чистой воды за 20–30 минут до приёма пищи, так как часто организм принимает чувство жажды за голод.
  • Не совмещайте приём пищи с просмотром телевизора, чтением или работой, чтобы не отвлекаться и контролировать количество потребляемой пищи.
  • Разнообразьте свой рацион, включая в него белки, жиры, углеводы и необходимые микроэлементы.
  • Ешьте часто и понемногу, поддерживая стабильный уровень глюкозы в крови и избегая чувства сильного голода.
  • Не придерживайтесь строгих диет, так как это может усилить негативные эмоции и привести к срыву.
  • Время от времени балуйте себя небольшим кусочком любимого продукта, чтобы избежать стресса и поддержать мотивацию.
  • Если вам сложно отказаться от сладкого, перейдите на полезные сладкие закуски, такие как свежие фрукты, ягоды, орехи или сухофрукты.
  • Соблюдайте режим дня, так как недостаток сна усиливает чувство голода.
  • Поддерживайте физическую активность, даже небольшая прогулка или лёгкая пробежка помогут снизить уровень стресса и улучшить настроение.
  • Расскажите своим близким о своих планах и целях, так как поддержка семьи и друзей может стать дополнительным стимулом для соблюдения здорового образа жизни.

Если вы чувствуете, что не можете самостоятельно справиться с перееданием, обратитесь к врачу, возможно, вам не хватает определённых витаминов или микроэлементов, или же существуют глубинные психологические причины, которые вызывают переедание.

Уточнения

Психоге́нное перееда́ние (также приступообра́зное перееда́ние, компульси́вное перееда́ние или расстро́йство компульси́вного перееда́ния, гиперфаги́ческая реа́кция на стре́сс; англ. binge-eating disorder, сокращённо BED) — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс. 

Окса́на Миха́йловна Дра́пкина (род. 30 июня 1969 года, Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — российский учёный-медик, терапевт, академик Российский академии наук (2022), заслуженный врач Российской Федерации (2020). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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