Диетолог рассказала, как наедаться сладким и есть при этом меньше сахара

Диетолог Комиссарова объяснила, как уменьшить потребление сахара, наедаясь сладким

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова утверждает, что добавление сладких ингредиентов в привычные блюда может помочь снизить общее потребление сахара.

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В своём Telegram-канале диетолог предлагает несколько идей для замены сладостей:

добавить фрукты или варенье в творог, кашу или салат;

добавить немного сиропа или сухофруктов к сырникам или творожной запеканке;

добавить гранолу (смесь полезных злаков, сухофруктов, орехов, специй и мёда) к йогурту и так далее.

В качестве примера диетолог приводит завтрак из йогурта с мюсли без сахара и сладких ягод. Она добавляет к этому яйцо в лепёшке, овощи и получает в итоге полноценный завтрак. Хотя на первый взгляд может показаться, что количество сахара в рационе увеличилось, на самом деле это не так, утверждает врач. Комиссарова отмечает, что многие её пациенты после такого приёма пищи отказываются от сладостей.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.





Гранóла — традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. В процессе запекания смесь периодически перемешивают, чтобы добиться рассыпчатой консистенции, как у сухих завтраков. Иногда в смесь добавляют сухофрукты, такие как изюм или финики.



