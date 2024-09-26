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Диетолог рассказала, как наедаться сладким и есть при этом меньше сахара

Диетолог Комиссарова объяснила, как уменьшить потребление сахара, наедаясь сладким
1:04
Здоровье

Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова утверждает, что добавление сладких ингредиентов в привычные блюда может помочь снизить общее потребление сахара.

Диетолог Комиссарова объяснила, как уменьшить потребление сахара, наедаясь сладким
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В своём Telegram-канале диетолог предлагает несколько идей для замены сладостей:

  • добавить фрукты или варенье в творог, кашу или салат;
  • добавить немного сиропа или сухофруктов к сырникам или творожной запеканке;
  • добавить гранолу (смесь полезных злаков, сухофруктов, орехов, специй и мёда) к йогурту и так далее.

В качестве примера диетолог приводит завтрак из йогурта с мюсли без сахара и сладких ягод. Она добавляет к этому яйцо в лепёшке, овощи и получает в итоге полноценный завтрак. Хотя на первый взгляд может показаться, что количество сахара в рационе увеличилось, на самом деле это не так, утверждает врач. Комиссарова отмечает, что многие её пациенты после такого приёма пищи отказываются от сладостей.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.
 

Гранóла — традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. В процессе запекания смесь периодически перемешивают, чтобы добиться рассыпчатой консистенции, как у сухих завтраков. Иногда в смесь добавляют сухофрукты, такие как изюм или финики.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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