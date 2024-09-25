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Диетолог раскрыла, чем опасна для здоровья пивная диета

Диетолог: мальтоза, содержащаяся в пиве, повышает глюкозу в крови
1:43
Здоровье

Диетолог Елена Соломатина прокомментировала "Вечерней Москве" распространённое в социальных сетях мнение о том, что похудеть на пиве проще, чем на фруктовых соках, из-за меньшего содержания сахара в этом напитке. Однако она предупредила, что у "пивной" диеты есть другие подводные камни, которые могут нанести вред здоровью человека.

Диетолог: мальтоза, содержащаяся в пиве, повышает глюкозу в крови
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Специалист признала, что фруктовые соки действительно имеют высокую калорийность из-за содержания сахаров. Но в пиве присутствует более опасное для снижения веса вещество.

"Безусловно, в пиве не так много сахара, как в сладких соках, но в этом напитке содержится мальтоза. Она повышает уровень глюкозы в крови значительно сильнее сахара, поэтому гликемический индекс пива очень высокий", — поделилась Елена Соломатина.

Врач подчеркнула, что похудеть на пиве очень сложно и даже опасно для здоровья, особенно если лишний вес связан с инсулинорезистентностью. Кроме того, она напомнила, что в пиве содержится алкоголь, который губителен для здоровья.

"Пиво замедляет обмен веществ, а калории из хмельного напитка сразу же усваиваются. Поэтому не стоит даже пытаться сесть на "пивную" диету, иначе вместо стройной фигуры можно остаться с лишними килограммами и получить серьёзные проблемы со здоровьем", — отметила эксперт.

Диетолог рекомендовала худеть на овощных соках, поскольку они обладают низкой калорийностью и богаты витаминами. В качестве примера она привела томатный и капустный соки, которые хорошо подходят для снижения веса.

Уточнения

Инсулинорезистентность — нарушение метаболического ответа на эндогенный или экзогенный инсулин.

Мальто́за (от англ. malt — солод) — солодовый сахар, 4-О-α-D-глюкопиранозил-D-глюкоза, природный дисахарид, состоящий из двух остатков глюкозы; содержится в больших количествах в проросших зёрнах (солоде) ячменя, ржи и других зерновых; обнаружен также в томатах, в пыльце и нектаре ряда растений.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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