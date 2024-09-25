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Диетолог рассказала, к чему может привести привычка обедать на рабочем месте

Диетолог: привычка обедать на рабочем месте может вызвать ожирение
1:40
Здоровье

Диетолог Дебора Грейсон предостерегла, что привычка обедать на рабочем месте может привести к возникновению синдрома раздражённого кишечника, кислотного рефлюкса и ожирения. В интервью Daily Mirror она рассказала о серьёзных последствиях этой распространённой ошибки в питании.

Диетолог: привычка обедать на рабочем месте может вызвать ожирение
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам специалиста, когда люди принимают пищу во время работы, их пищеварительная система функционирует менее эффективно. Если изо дня в день обедать за компьютером, то со временем могут возникнуть нарушения в работе кишечника и желудка.

"Дело в том, что у нашего организма есть две главные физиологические реакции: первая — "бей и беги". Она отвечает за безопасность. Вторая же нужна для отдыха, восстановления и переваривания пищи", — пояснила Дебора Грейсон.

Диетолог пояснила, что проблемы возникают из-за того, что при активации одной реакции другая отключается. Таким образом, как подчеркнула врач, обедая на рабочем месте, человек жертвует либо профессиональными обязанностями, либо, что случается чаще, пищеварением. Со временем эта привычка приводит к развитию проблем со здоровьем, таких как синдром раздраженного кишечника и кислотный рефлюкс.

Ещё одним неприятным последствием привычки принимать пищу на рабочем месте Грейсон назвала ожирение. Она объяснила, что, когда человек отвлекается на рабочие задачи и стресс, мозг не получает сигналы от желудка о насыщении. Это, по словам эксперта, приводит к регулярному перееданию и набору лишнего веса.

Уточнения

Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга.

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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