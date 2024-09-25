В Роспотребнадзоре раскрыли, от каких продуктов возникают отёки

Специалисты красноярского Роспотребнадзора предупреждают, что отёки могут возникнуть из-за употребления солёных продуктов, алкоголя, консервов, а также сладкой пищи, арбузов и дынь, как сообщает "МК в Красноярске".
По словам экспертов, чипсы, рыба, орехи и другие продукты с высоким содержанием соли усиливают отёчность. Это происходит из-за того, что за ночь жидкая часть крови задерживается в тканях, что может привести к появлению отёков утром. Алкоголь также способствует задержке воды в организме.
Специалисты отметили, что поваренная соль, содержащаяся в большом количестве в консервах, рыбе, помидорах и огурцах, также задерживает воду в клетках. Однако и сладкие продукты могут стать причиной отеков, поскольку простые углеводы быстро всасываются в кровь, заставляя организм тратить больше жидкости.
Кроме того, в ведомстве добавили, что дыни и арбузы, содержащие много воды и сахара, также могут привести к отёчности.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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