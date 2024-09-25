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Врач разъяснил, как суставы реагируют на погоду — всё дело в смазке

Травматолог связал болезненность суставов со скачками атмосферного давления
1:28
Здоровье » Здоровье и профилактика

Предстоящие изменения погоды действительно могут провоцировать боль в суставах, подтвердил травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Михаил Игнатов. Он объяснил "Вестям Подмосковья" физиологический механизм этого неприятного явления.

Травматолог связал болезненность суставов со скачками атмосферного давления
Фото: Freepik by freepik, PDM

Для хорошей работы суставам нужна смазка — синовиальная жидкость. "Влиять на её количество могут болезни и старые травмы. Люди не всегда сразу обращаются к врачу при травмировании, начальных симптомах артрита, артроза или остеохондроза. Смазка вырабатывается недостаточно, появляется болезненность костей, в итоге суставы реагируют на скачки атмосферного давления", — рассказал врач.

Это не единственная причина, хотя и самая распространённая. Проблема может заключаться также в заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

"Если боли в суставах не дают покоя, необходимо посетить травматолога-ортопеда и пройти обследование на предмет хронических заболеваний. В момент болей нельзя устраивать себе горячие ванны и посещать баню, так как эти способы лишь усилят воспаление", — предупредил собеседник издания.

"Следует повысить количество кальция и белка в рационе для поддержания здоровья костных тканей, а также приобрести ортопедическую обувь для снижения нагрузки на суставы", — посоветовал он.

Уточнения

Синовиа́льная жи́дкость синовия (от греч. sýn — вместе и лат. ovum — яйцо) — густая эластичная масса, заполняющая полость суставов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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