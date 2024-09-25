Врач раскрыла, почему нельзя злоупотреблять каплями для носа

Оториноларинголог: при злоупотреблении каплями для носа существует риск заработать зависимость

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При злоупотреблении каплями для носа может развиться зависимость от них, предупредила в интервью с LIFE. ru оториноларинголог и фониатр Дарья Харина. Она отметила, что при длительном использовании капель может также повышаться давление.

Фото: opentextbc by Технологический институт Британской Колумбии, CC BY 4.0

"Сосудосуживающие капли могут вызывать привыкание, и у них много побочных эффектов. При длительном применении может возникнуть сухость слизистых оболочек и кардиотоксический эффект, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и может даже повышать давление", — пояснила врач.

Дарья Харина подчеркнула, что капли следует использовать только по назначению врача и не более трёх-пяти дней. Кроме того, не рекомендуется применять их чаще двух-трёх раз в день.

Для снятия заложенности носа без использования капель можно применять ментоловые пастилки, морскую воду в гипертоническом растворе, физические нагрузки и горячие ванны, как отметила специалист.

Уточнения

Фониатри́я (от др.-греч. φωνή — «звук, голос» + ἰᾱτρείᾱ — «лечение») — раздел оториноларингологии, изучающий патологию голоса (дисфония), методы лечения и профилактики нарушений голоса, а также способы коррекции нормального голоса в желаемую сторону.

