Назван способ не отравиться магазинными пельменями, не переваривая их до несъедобности

Диетолог посоветовала отказаться от магазинных пельменей в пользу домашних

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

В Роскачестве посоветовали варить магазинные пельмени не меньше 10 минут, чтобы не подхватить кишечную инфекцию.

Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree, CC BY-SA 3.0

Почти во всех исследованных сортах была выявлена посторонняя микрофлора, сообщила Пятому каналу представительница ведомства Наталья Завьялова. "Нам встретились и кишечная палочка, и сальмонеллы, и листерии, и в принципе повышенная общая микробная обсемененность", — уточнила она.

Здоровому человеку условно-патогенная микрофлора в продуктах никаким отравлением не грозит, заверила диетолог, эндокринолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова из Медицинского центра династии Гончаровых.

"Для того чтобы она вызвала заболевание, должно быть сочетание нескольких условий. Организм должен быть ослаблен, иммунная система ослаблена по какой-то причине, ослаблены защитные механизмы по слизистым, куда она может проникнуть и прикрепиться, и должен быть нарушен нормальный микробиом, то есть нормальные обитатели кожи и слизистых должны быть повреждены, чтобы была пустая экологическая ниша, куда она может заселиться. Должна быть для неё благоприятная среда — например, пониженная кислотность желудочно-кишечного тракта и изменение качества желчи, где она может прижиться. Потому она и условная, что мы каждый день с ней контактируем, и никто о ней не помнит, не знает и не заболевает. Когда она попадает в ослабленные организмы, тогда она может стать патогеном", — объяснила специалист "Правде.Ру".

Таким образом, чтобы не отравиться магазинными пельменями, достаточно поддерживать иммунитет полноценным питанием и не допускать заболеваний органов пищеварения.

"Условно-патогенная микрофлора в пельменях никогда ничего не вызовет. А вот если в них есть сальмонеллы или хеликобактер — то здесь действительно нужна достаточно серьёзная термическая обработка, которая не всегда проводится", — признала собеседница издания.

Она посоветовала отказаться от магазинных пельменей с их непредсказуемым составом в пользу домашних — "прекрасного диетического продукта".

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

