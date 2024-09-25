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Новый вариант COVID-19 дошёл до России — подробности

В России выявлены два случая заражения коронавирусом XEC
1:12
Здоровье

Роспотребнадзор выявил два случая заражения коронавирусом нового варианта XEC — в Ростовской области и в Уфе, сообщили в ведомстве в среду.

В России выявлены два случая заражения коронавирусом XEC
Фото: Freepik by freepik, PDM

Центры секвенирования Роспотребнадзора проводят исследования положительных проб из всех субъектов РФ с последующей агрегацией в единой платформе расшифровки генома возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний VGARus, что позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты.

Впервые найденный в ФРГ, XEC наиболее распространён во Франции, где на него приходится около 21% секвенированных образцов; в Германии и Великобритании он также набирает обороты.

Учёные ожидают новую волну заболеваемости из-за XEC. По мнению руководителя Института генетики в Университетском колледже Лондона профессора Франсуа Балу, этот штамм станет основным предстоящей зимой.

Роспотребнадзор поделился рекомендациями по профилактике заболевания COVID-19. Они всё те же:

  • использовать средства индивидуальной защиты;
  • мыть руки с мылом;
  • избегать контакта с заболевшими людьми;
  • проветривать помещения.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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