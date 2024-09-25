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Учёные оценили реальное воздействие глутамата натрия на здоровье — результат шокирует

Натурального глутамата в пище гораздо больше, чем добавленного, сообщил диетолог
1:14
Здоровье » Здоровье и профилактика

Люди боятся глутамата натрия как огня — по опросам, он входит в десятку самых опасных веществ в пище, сообщил диетолог Александр Бурлаков. Он нашёл также другие исследования об этом соединении и поделался информацией в своём телеграм-канале.

Натурального глутамата в пище гораздо больше, чем добавленного, сообщил диетолог
Фото: Freepik by vectorpocket, PDM

Как оказалось, многие продукты в больших количествах содержат глутамат естественного происхождения. По данным FDA, средний взрослый человек потребляет около 13 граммов глутамата каждый день из белка в пище, в то время как потребление добавленного глутамата оценивается примерно в 0,55 грамма в день.

"Но боятся именно надписи на этикетках с продуктом", — заметил доктор.

Объединённый экспертный комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) не установил приемлемый суточный уровень потребления, потому что даже 10 граммов глутамата натрия за раз не оказывают измеримого воздействия на здоровье.

Пищевая добавка глутамат натрия E621, применяемая для усиления вкуса, по составу абсолютно идентична естественному глутамату, поступающему с продуктами, и синтезируемому нашим организмом.

Уточнения

Глутама́т на́трия (лат. natrii glutamas, англ. monosodium glutamate, глютаминат натрия) — мононатриевая соль глутаминовой кислоты, пищевая добавка E621 (в этом качестве также называется «усилитель вкуса»).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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