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Бытовые отравления: что нужно знать каждому родителю

Основные правила хранения бытовой химии
2:14
Здоровье

К сожалению, бытовые отравления стали распространённой проблемой. В наших домах и дачах слишком много различных химикатов, включая моющие средства, удобрения и яды для борьбы с насекомыми и грызунами. Директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вадим Негребецкий делится важными рекомендациями по безопасному хранению и использованию этих веществ.

Основные правила хранения бытовой химии
Фото: Wikipedia by Shmingkamsle, CC BY-SA 3.0

Как правильно хранить химические вещества?

В первую очередь, не размещайте их на кухне. Важно, чтобы вся бытовая химия, включая средства против насекомых, была недоступна для детей. Это основное правило безопасности. Категорически запрещено хранить пестициды и бытовую химию в местах, где могут дотянуться маленькие дети. Эти химические препараты опасны не только для вредителей, но и для человека.

Как должна выглядеть маркировка?

Обязательно маркируйте химические вещества, чтобы избежать путаницы. Например, если у вас есть две банки — одна с пестицидами, другая с приправами, важно чётко подписать их. Даже если банки будут находиться на разных полках, без маркировки кто-то может перепутать их. Особенно это опасно для пожилых людей или детей, которые не умеют читать. Даже яркая наклейка поможет избежать случайной ошибки.

Помимо маркировки, не храните ядовитые вещества в посуде для еды или рядом с продуктами. Хранение таких химикатов в холодильниках или кухонных шкафах может привести к серьёзным последствиям.

Что делать при отравлении?

Многие бытовые химикаты, включая пестициды, содержат опасные яды. Нарушение правил безопасности может иметь трагические последствия. Например, гербициды могут вызывать токсичный эффект при длительном поступлении в организм. Зооциды опаснее, так как их токсичная доза может быть очень низкой.

При первых признаках отравления немедленно вызывайте скорую помощь и обращайтесь за медицинской помощью.

Уточнения

Бытовая химия (англ. household chemicals) — непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве. К средствам бытовой химии также традиционно относят дезинфекторы, репелленты и другие химические средства, которые назначены, в частности, для очистки определенных поверхностей, борьбы с вредителями и общих гигиенических потребностей. ПФ краска, масляная и на водной основе.
 

Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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