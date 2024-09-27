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Чёрный список привычек для идеальной улыбки

Опасные привычки, связанные с зубами
1:48
Здоровье

Каждый из нас мечтает о здоровой улыбке, но есть привычки, которые могут существенно повредить наши зубы. Опасные факторы, такие как наследственность и плохая экология, на которые мы не можем повлиять, существуют. Однако вред от наших ежедневных привычек налицо, и о них стоит знать. Директор детской стоматологической студии и опытный врач, Виктория Шелудкова, рассказала о том, какие действия могут привести к разрушению зубной эмали и что следует изменить в своём поведении.

Опасные привычки, связанные с зубами
Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez, PDM
  • Курение и алкоголь

Оно не только увеличивает риск заболеваний полости рта, но и может стать причиной онкологии. Употребление алкоголя также несёт риски: спиртное нарушает выработку витамина D в печени, что, в свою очередь, негативно сказывается на усвоении кальция. А кальций — это основной элемент для здоровья зубов и костей в целом.

  • Сладкое

Оно является основной причиной кариеса, поскольку бактерии, питающиеся сахаром, выделяют кислоты, которые разрушают зубную эмаль, вымывая из неё важные минералы, такие как кальций и фосфор.

  • Вредные привычки

Но не только еда и напитки могут навредить зубам. Обычные привычки, как грызение ногтей или раскалывание орехов зубами, тоже могут оказать пагубное влияние. Такие действия могут привести к деформации зубов, нарушению гигиенических норм и даже к инфекциям.

Виктория Шелудкова настоятельно рекомендует избегать подобных привычек и следить за гигиеной полости рта. Не забывайте о важности молочной продукции в вашем рационе, ведь она содержит много кальция, который необходим для крепких зубов.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
Эмаль является самой твёрдой тканью в организме человека, что объясняется высоким содержанием неорганических веществ — до 97%. Воды в зубной эмали меньше, чем в остальных органах, 2-3 %. Твёрдость достигает 397,6 кг/мм² (250-800 по Виккерсу). Толщина слоя эмали различается на различных участках коронковой части зуба и может достигать 2,0 мм, а у шейки зуба почти отсутствует.
Правильный уход за зубной эмалью является одним из ключевых моментов личной гигиены человека.
 

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
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