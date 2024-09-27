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Почему контроль за почками важен для гипертоников

Риски для пациентов с гипертонией и ХБП
2:39
Здоровье

Каждый четвёртый гипертоник не осознаёт, насколько критично следить за состоянием почек. Это стало известно благодаря опросу, проведённому Всероссийским союзом пациентов, в котором приняли участие 5465 людей из 73 регионов страны. Выяснилось, что более 25% опрошенных, имеющих диагноз "артериальная гипертензия" вместе с хронической болезнью почек (ХБП), не получили от врачей рекомендаций по мониторингу состояния своих почек и корректировке терапии.

Риски для пациентов с гипертонией и ХБП
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, CC BY 4.0

Серьёзное течение гипертонии может привести к значительным проблемам с почками, вплоть до необходимости диализа или трансплантации. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гипертония — это самая распространённая предотвратимая причина сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов по всему миру, вызывающая ежегодно 9,4 миллиона случаев смертей. В России 40% взрослого населения страдают от повышенного давления. Резистентная гипертония, не поддающаяся лечению даже при использовании комбинации трёх препаратов, особенно опасна и часто приводит к поражению почек.

Хроническая болезнь почек также является серьёзной проблемой, поскольку может быть как причиной, так и следствием неконтролируемой артериальной гипертензии. Каждый пятый респондент опроса сообщил о наличии ХБП.

Юрий Жулёв, сопредседатель ВСП, подчёркивает, что пациенты с гипертонией и хронической болезнью почек находятся в группе повышенного риска серьёзных осложнений, таких как сердечные приступы и почечная недостаточность. Риск прогрессирования ХБП у таких пациентов увеличивается в девять раз, что может привести к инвалидизации и необходимости в гемодиализе.

Несмотря на то что 60% пациентов осведомлены о необходимости проверки функции почек, только 45% из них сдавали анализ в течение последнего года. Результаты опроса показывают, что многие пациенты не получают необходимого лечения: 57% участников не заметили изменений в терапии после диагноза ХБП. Более того, каждый второй пациент не знает стадию своей болезни, а 19% отмечают её прогрессирование.

Контроль состояния почек и своевременное назначение лечения могут спасти здоровье и жизнь более 10 000 таких пациентов, заключили эксперты ВСП.

Уточнения

Эссенциа́льная гипертензи́я (гипертоническая болезнь, ЭГ, ГБ, первичная гипертензия) - форма артериальной гипертензии, хроническое заболевание, основным клиническим признаком которого является длительное и стойкое повышение артериального давления (гипертензия), диагноз которого ставится путём исключения всех вторичных гипертензий. Морфологические изменения при гипертонической болезни различны в разные её периоды, но касаются, прежде всего, сосудов и сердца.
Заболевание закрепляется с момента истощения депрессорной функции почек. Проявляется стойким хроническим повышением систолического и/или диастолического давления (более 140/90 мм рт. ст.).
 

Хрони́ческая боле́знь по́чек (англ. chronic kidney disease, сокр. ХБП) — повреждение почек либо снижение их функции в течение 3 месяцев и более. Заболевание классифицируется на 5 стадий, которые различаются по тактике ведения больного и риску развития терминальной почечной недостаточности и сердечно-сосудистых осложнений.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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