COVID-19 возвращается: два случая XEC в России

Врач назвал симптомы и оценил опасность нового штамма коронавируса XEC

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России зафиксированы первые два случая заболевания COVID-19, вызванные новым вариантом коронавируса XEC. Эти случаи выявлены в Уфе и Ростовской области, о чём сообщает Роспотребнадзор. Новую информацию прокомментировал доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского Университета Иван Коновалов.

Фото: wearecovert.com by Covert, PDM

XEC представляет собой рекомбинантный вариант, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов Омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптоматика нового варианта схожа с предыдущими формами COVID-19 и включает лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния и аппетита, а также общую усталость, головную боль и насморк.

Роспотребнадзор подчёркивает, что новые штаммы COVID-19 более заразны и способны "обманывать" иммунитет. Ведомство уточняет, что XEC на сегодняшний день наиболее распространён во Франции, где он составляет около 21% секвенированных образцов. В Германии и Великобритании его доля достигает 15% и 8% соответственно.

Коновалов отмечает, что респираторные инфекции, как правило, активизируются в период увеличения контактов между людьми, особенно в начале осени, когда возобновляются учебные и рабочие процессы. Это связано с ожидаемым подъёмом заболеваемости в сентябре и октябре.

Симптомы, как и прежде, включают лихорадку, слабость, мышечные боли и насморк. Важно отметить, что у людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония и диабет, COVID-19 может протекать тяжело. Распространение нового подварианта коронавируса является закономерным, однако опасность заболевания зависит от состояния здоровья конкретного человека.

Роспотребнадзор напоминает о важности профилактических мер: использование масок, регулярное мытьё рук, избегание контактов с больными, проветривание помещений и обращение к врачу при ухудшении состояния здоровья, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Уточнения

Пандеми́я COVID-19 - пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на 4 августа 2024 года зарегистрировано свыше 775 миллионов случаев заболевания по всему миру; подтверждено более 7 млн летальных исходов заболевания, что делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории.





Штамм (от нем. Stamm, букв. «ствол; род») — чистая культура бактерий, грибов, и иных микроорганизмов, а также вирусов и прионов, выделенная из определённого источника и идентифицированная по тестам современной классификации.

