Клюква для молодости: как напиток меняет кожу после 40

Исследование показало, что клюквенный морс омолаживает кожу

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Университете Флориды провели интересное исследование, в ходе которого был проверен эффект омолаживающего напитка на основе клюквы у добровольцев старше 40 лет. В течение шести недель участники эксперимента ежедневно принимали клюквенный морс, в то время как другой группе давали плацебо, не зная, что именно они пьют. Первые результаты поразили: у тех, кто употреблял клюквенный напиток, кожа стала выглядеть более подтянутой и гладкой, а морщины стали менее заметными.

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Melton, CC BY-SA 2.0

Исследование было опубликовано в журнале Nutrients и продемонстрировало, что в одной бутылке клюквенного морса содержится 193 мг процианидинов, 19,5 мг антоцианов и 24,2 мг флавонолов. Эти вещества, как было отмечено авторами, способствуют улучшению состояния кожи. Участницы, которые принимали клюквенный морс, отметили значительное улучшение текстуры кожи и её эластичности, что было подтверждено специальными измерениями.

Интересно, что положительный эффект заметили только женщины в возрасте 40 лет и старше, в то время как на более молодых участницах напиток не оказал такого влияния. Это открытие даёт надежду на использование клюквенного морса как дополнительного средства для поддержания молодости кожи.

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии. Ягоды всех видов клюквы съедобны, активно используются в кулинарии и пищевой промышленности.



