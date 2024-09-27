Учёные разработали покрытие, которое уничтожает абсолютное большинство бактерий

AFM: графеновый слой с содержанием микроигл устраняет 99,99% бактерий

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Технического университета Чалмерса в Швеции разработали графеновое покрытие с уникальными антимикробными свойствами. Оно эффективно против всех типов бактерий, включая те, которые устойчивы к антибиотикам. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Advanced Functional Materials (AFM).

Фото: МИСИС by Мария Бродская, CC BY 4.0

Команда создала графеновую плёнку с поверхностью, покрытой вертикально ориентированными хлопьями материала. Эти частицы действуют как лезвия, разрезая патогены на части.

Специалистам удалось с помощью обычных магнитов построить частокол из микрочешуек с высокой степенью однородности ориентации.

Ранее бактерицидные свойства графена можно было контролировать только в одном определённом направлении — направлении потока в процессе производства.

Новый метод позволил интегрировать графеновые нанопластины в медицинские пластиковые поверхности. Эксперименты показали, что такое покрытие при контакте уничтожает 99,99% бактерий.

По словам учёных, новая технология ориентации частиц графена также может быть использована в аккумуляторах, суперконденсаторах, датчиках и водостойких упаковочных материалах.

Уточнения

Графе́н (англ. graphene) — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом.

