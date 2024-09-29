Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые Уппсальского Университета используют тетрис для борьбы с ПТСР
Актёр Сергей Гармаш оправдался за съёмки в рекламе: в театре на квартиру не заработать
Ксения Бородина эмоционально обратилась к новому возлюбленному: тебе плевать
Восстановление ногтей после неудачного маникюра: советы экспертов
Таиланд планирует открыть чартерные рейсы на Самуи и Краби для россиян в 2025 году
5 способов сократить коммунальные расходы и сберечь деньги
Быстрый и полезный рецепт тыквенной каши
Названы оптимальные позы для сна при боли в шее
Как приготовить домашний мармелад без красителей

Учёные разработали ускоренный метод диагностики бронхита и пневмонии

PNAS Nexus: анализ дыхания помогает быстро выявлять респираторные инфекции
1:33
Здоровье

Американские учёные из биотехнологической компании Zeteo Tech разработали способ быстрой диагностики респираторных инфекций через анализ дыхания человека. Данная работа была опубликована в научном журнале PNAS Nexus.

PNAS Nexus: анализ дыхания помогает быстро выявлять респираторные инфекции
Фото: cdc.gov by [email protected], PDM

В настоящее время инфекции нижних дыхательных путей, такие как бронхит и пневмония, определяются путем культивирования бактерий из образцов, взятых у пациента. Этот метод трудоёмкий и занимает много времени. Кроме того, молекулярные методы секвенирования не способны отличить клиническую инфекцию от простой колонизации безвредными бактериями.

Команда создала медицинское устройство, которое измеряет протеазную активность нейтрофильной эластазы человека в выдыхаемом воздухе.

Избыточное высвобождение нейтрофильных протеаз является реакцией организма на инфекции нижних дыхательных путей.

Авторы протестировали систему на клинических образцах дыхания интубированных пациентов, а также на группе здоровых добровольцев.

Платформа регистрировала повышенные уровни нейтрофильной эластазы у пациентов с подтвержденными инфекциями нижних дыхательных путей.

По словам учёных, полученные результаты свидетельствуют о возможности создания диагностического инструмента для выявления инфекций нижних дыхательных путей на основе анализа дыхания, что может быть особенно полезно для интубированных пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Уточнения

Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων — «лёгкое»), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

Бронхит (лат. bronchitis, от бронх + -itis — воспаление) — заболевание нижних дыхательных путей, характеризующееся воспалением слизистой оболочки бронхов — хрящевых труб, идущих от трахеи к лёгочным альвеолам.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Последние материалы
Китайские археологи откопали самый древний в мире сыр
Эффективны ли EMS тренировки для похудения?
Почему нельзя поднимать щенка за лапы
Лавандовое масло: ваш новый помощник в борьбе с кожными проблемами
Как приготовить удобрение из сорняков и хлеба осенью
Певица IOWA заговорила о разлуке с годовалым сыном
Даня Милохин спел песню о России в бане: матушка-земля
Валерий Меладзе поддержал тяжелобольного Отара Кушанашвили: ты крут
Продажи жилья в новостройках Москвы снизились на треть
Нейропсихолог Бакшутова рассказала, как заставить себя работать, если совсем не хочется
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.