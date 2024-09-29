Учёные разработали ускоренный метод диагностики бронхита и пневмонии

PNAS Nexus: анализ дыхания помогает быстро выявлять респираторные инфекции

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные из биотехнологической компании Zeteo Tech разработали способ быстрой диагностики респираторных инфекций через анализ дыхания человека. Данная работа была опубликована в научном журнале PNAS Nexus.

В настоящее время инфекции нижних дыхательных путей, такие как бронхит и пневмония, определяются путем культивирования бактерий из образцов, взятых у пациента. Этот метод трудоёмкий и занимает много времени. Кроме того, молекулярные методы секвенирования не способны отличить клиническую инфекцию от простой колонизации безвредными бактериями.

Команда создала медицинское устройство, которое измеряет протеазную активность нейтрофильной эластазы человека в выдыхаемом воздухе.

Избыточное высвобождение нейтрофильных протеаз является реакцией организма на инфекции нижних дыхательных путей.

Авторы протестировали систему на клинических образцах дыхания интубированных пациентов, а также на группе здоровых добровольцев.

Платформа регистрировала повышенные уровни нейтрофильной эластазы у пациентов с подтвержденными инфекциями нижних дыхательных путей.

По словам учёных, полученные результаты свидетельствуют о возможности создания диагностического инструмента для выявления инфекций нижних дыхательных путей на основе анализа дыхания, что может быть особенно полезно для интубированных пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Уточнения

Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων — «лёгкое»), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).



Бронхит (лат. bronchitis, от бронх + -itis — воспаление) — заболевание нижних дыхательных путей, характеризующееся воспалением слизистой оболочки бронхов — хрящевых труб, идущих от трахеи к лёгочным альвеолам.

