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Нутрициолог перечислила продукты, которые могут спровоцировать рак поджелудочной железы

Нутрициолог: жирные и острые продукты питания вызывают рак поджелудочной железы
1:43
Здоровье

Нутрициолог Вероника Гусакова предупреждает, что употребление жирной и острой пищи может спровоцировать рак поджелудочной железы. К опасным продуктам относятся фастфуд, полуфабрикаты, копчёности и жирные соусы, употребление которых может вызвать воспаление и нарушение функций поджелудочной железы.

Нутрициолог: жирные и острые продукты питания вызывают рак поджелудочной железы
Фото: unsplash.com by Элли О, CC0

Вероника Гусакова объясняет, что продукты с высоким содержанием жира и трансжиров, такие как фастфуд, полуфабрикаты, копчености, жареная пища и жирные соусы, стимулируют повышенную выработку ферментов. Это может привести к воспалению и дисфункции поджелудочной железы. Острый перец, содержащий капсаицин, также раздражает слизистую желудка и поджелудочной железы, что, по словам нутрициолога, может провоцировать заболевания.

Алкоголь, по словам специалиста, оказывает токсическое воздействие на клетки поджелудочной железы из-за продуктов распада этилового спирта, что приводит к разрушению органа. Даже небольшие дозы алкоголя могут спровоцировать алкогольный панкреатит или рак, особенно при наличии генетической предрасположенности.

Нутрициолог также добавила, что избыток сладкого в рационе приводит к резким скачкам уровня сахара в крови, заставляя поджелудочную железу работать в усиленном режиме. Это может привести к истощению органа и развитию диабета.

"Не рекомендуется пить кофе натощак. Кофе натощак стимулирует секрецию желудочной кислоты и панкреатических ферментов, что оказывает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу", — резюмировала нутрициолог.

Уточнения

Поджелу́дочная железа́ (лат. pancreas) — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями.

Капсаици́н (ванилиламид 8-метил-6-ноненовой кислоты) — алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца Capsicum (например, в плодах перца овощного его содержится около 0,03 %). 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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