Учёные выявили новый способ лечения агрессивной опухоли мозга

JСI: особый тип В-клеток способен подавлять развитие глиобластомы

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Северо-Западного университета в США обнаружили, что использование собственных В-клеток пациентов с глиобластомой помогает их иммунной системе более эффективно бороться с опухолью. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation (JСI).

Фото: Openverse by Hey Paul Studios, CC BY 2.0

Глиобластома — это крайне агрессивная опухоль головного мозга, развивающаяся из глиальных клеток нервной ткани. Она относится к четвёртой степени злокачественности, и по оценкам учёных, только 6,9% пациентов с этим заболеванием выживают в течение пяти лет.

Несмотря на сложность лечения глиобластомы, предыдущие исследования показали перспективность нового типа терапии, основанной на использовании В-клеток иммунной системы для борьбы с опухолями.

Учёные Северо-Западного университета сосредоточились на CD8-Т — специализированном типе защитных иммунных В-клеток, приспособленных для борьбы со специфическими патогенами.

Специалисты протестировали эффективность В-клеточных вакцин (BVax) на основе CD8-Т и вырабатываемых ими антител для борьбы с глиобластомой у лабораторных мышей. В результате был достигнут ингибирующий эффект на рост глиобластомы. По словам учёных, новый метод В-клеточной терапии не только активирует CD8 Т-клетки, уничтожающие опухоль, но и помогает им проникать в опухоль, продолжая вырабатывать терапевтические антитела внутри неё.

В настоящее время исследовательская группа работает над запуском клинического испытания для оценки эффективности новой вакцины на добровольцах. Учёные отметили, что в перспективе В-клеточные вакцины могут быть полезны и при других типах рака.

Уточнения

Мультиформная глиобласто́ма (англ. Glioblastoma multiforme, GBM) — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52 % первичных опухолей мозга и до 20 % всех внутричерепных опухолей.



Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

