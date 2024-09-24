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Учёные выявили новый способ лечения агрессивной опухоли мозга

JСI: особый тип В-клеток способен подавлять развитие глиобластомы
1:50
Здоровье

Учёные из Северо-Западного университета в США обнаружили, что использование собственных В-клеток пациентов с глиобластомой помогает их иммунной системе более эффективно бороться с опухолью. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation (JСI).

JСI: особый тип В-клеток способен подавлять развитие глиобластомы
Фото: Openverse by Hey Paul Studios, CC BY 2.0

Глиобластома — это крайне агрессивная опухоль головного мозга, развивающаяся из глиальных клеток нервной ткани. Она относится к четвёртой степени злокачественности, и по оценкам учёных, только 6,9% пациентов с этим заболеванием выживают в течение пяти лет.

Несмотря на сложность лечения глиобластомы, предыдущие исследования показали перспективность нового типа терапии, основанной на использовании В-клеток иммунной системы для борьбы с опухолями.

Учёные Северо-Западного университета сосредоточились на CD8-Т — специализированном типе защитных иммунных В-клеток, приспособленных для борьбы со специфическими патогенами.

Специалисты протестировали эффективность В-клеточных вакцин (BVax) на основе CD8-Т и вырабатываемых ими антител для борьбы с глиобластомой у лабораторных мышей. В результате был достигнут ингибирующий эффект на рост глиобластомы. По словам учёных, новый метод В-клеточной терапии не только активирует CD8 Т-клетки, уничтожающие опухоль, но и помогает им проникать в опухоль, продолжая вырабатывать терапевтические антитела внутри неё.

В настоящее время исследовательская группа работает над запуском клинического испытания для оценки эффективности новой вакцины на добровольцах. Учёные отметили, что в перспективе В-клеточные вакцины могут быть полезны и при других типах рака.

 

Уточнения

Мультиформная глиобласто́ма (англ. Glioblastoma multiforme, GBM) — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52 % первичных опухолей мозга и до 20 % всех внутричерепных опухолей. 

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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