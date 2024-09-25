Кардиолог назвал причины онемения пальцев

Кардиолог Луконин рассказал, от чего могут неметь пальцы

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог-эндокринолог Илья Луконин объяснил, по каким причинам может возникать онемение пальцев.

Фото: unsplash.com by Natalie Collins, PDM

По словам врача, одной из них является атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания, нарушающие кровоток.

Также онемение может быть вызвано гипотиреозом, сахарным диабетом и дефицитом витаминов. В этих случаях онемение сопровождается усталостью, апатией, сонливостью и быстрой утомляемостью, рассказал Луконин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Анемия также может быть причиной онемения пальцев, так как снижение уровня гемоглобина в крови нарушает снабжение тканей кислородом, вызывая покалывание или онемение в пальцах и стопах.

Луконин советует при частом онемении конечностей обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Уточнения

А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.



Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

