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Кардиолог назвал причины онемения пальцев

Кардиолог Луконин рассказал, от чего могут неметь пальцы
0:54
Здоровье

Кардиолог-эндокринолог Илья Луконин объяснил, по каким причинам может возникать онемение пальцев.

Кардиолог Луконин рассказал, от чего могут неметь пальцы
Фото: unsplash.com by Natalie Collins, PDM

По словам врача, одной из них является атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания, нарушающие кровоток.

Также онемение может быть вызвано гипотиреозом, сахарным диабетом и дефицитом витаминов. В этих случаях онемение сопровождается усталостью, апатией, сонливостью и быстрой утомляемостью, рассказал Луконин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Анемия также может быть причиной онемения пальцев, так как снижение уровня гемоглобина в крови нарушает снабжение тканей кислородом, вызывая покалывание или онемение в пальцах и стопах.

Луконин советует при частом онемении конечностей обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Уточнения

А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов. 

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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