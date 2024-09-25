Кардиолог назвал причины онемения пальцев

Кардиолог-эндокринолог Илья Луконин объяснил, по каким причинам может возникать онемение пальцев.
По словам врача, одной из них является атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания, нарушающие кровоток.
Также онемение может быть вызвано гипотиреозом, сахарным диабетом и дефицитом витаминов. В этих случаях онемение сопровождается усталостью, апатией, сонливостью и быстрой утомляемостью, рассказал Луконин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Анемия также может быть причиной онемения пальцев, так как снижение уровня гемоглобина в крови нарушает снабжение тканей кислородом, вызывая покалывание или онемение в пальцах и стопах.
Луконин советует при частом онемении конечностей обратиться к врачу для диагностики и лечения.
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