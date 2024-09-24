Диетолог назвала основные полезные свойства киноа

MedicalXpress: киноа насыщает организм не только белком, но и клетчаткой

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Майя Вадивелу из Университета Род-Айленда (США) в интервью изданию MedicalXpress рассказала о пользе зерновой культуры киноа. По её словам, эта крупа богата витаминами группы В, а также может одновременно обеспечить организм белком и клетчаткой.

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Майя Вадивелу подчеркнула, что для здорового питания необходимо стремиться к рациону, включающему разнообразные фрукты, овощи, цельные злаки, полезные масла и растительные белки. При этом следует избегать сладких напитков и большинства продуктов промышленной обработки.

По словам диетолога, включение киноа в рацион способствует более сбалансированному питанию. Блюда из этой крупы содержат растительный белок, который является основным строительным компонентом организма, а также клетчатку — пищевые волокна, важные для здоровья кишечника.

Кроме того, киноа содержит все девять незаменимых аминокислот, необходимых для нормального функционирования организма. Этот продукт также является источником нескольких витаминов группы В, играющих ключевую роль в обмене веществ и работе нервной системы.

Уточнения

Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или Квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства Амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.



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