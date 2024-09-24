Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить картофельные блины
Центробанк ответил автору "Ёжика в тумане" на обвинения в воровстве персонажа
Иранист Сажин: сейчас самое важное для Тегерана — это ядерная сделка и отмена санкций
Египет строит новый курорт с люксовыми отелями на побережье Красного моря
Как по состоянию носа понять, что ваш кот болен
Вратарь Браво готов вернуться в футбол ради "Барселоны"
Каковы плюсы и минусы набирающего популярность титанового маникюра
ГАИ разъяснила, когда судебные приставы могут забрать машину должника прямо на дороге
Синоптик назвал самый тёплый день на текущей неделе в Москве

Невролог раскрыла способ, который поможет определить эффективность лечения мигрени

Невролог: эффективность лечения мигрени можно определить по снижению числа дней с болью
1:20
Здоровье

Врач-невролог и алголог Анна Терехова в интервью РИАМО рассказала, что об эффективности лечения мигрени можно судить по уменьшению количества дней, в которые человек испытывает боль. Она предупредила, что неправильная терапия или её отсутствие может привести к ухудшению самочувствия пациента.

Невролог: эффективность лечения мигрени можно определить по снижению числа дней с болью
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

"Определить эффективность лечения можно по тому, на сколько снизилось количество дней с болью: если их стало в два раза меньше, чем до лечения, то можно говорить о том, что прописанная терапия эффективна", — уточнила врач.

По словам специалиста, курс лечения мигрени обычно длится около трёх месяцев, но в случае хронической формы заболевания может затянуться почти на год.

Анна Терехова рекомендует пациентам вести "дневник боли" для отслеживания своего состояния. Это позволяет контролировать частоту, интенсивность и продолжительность приступов мигрени. Благодаря этой информации врач сможет подобрать более эффективную терапию, как отметила специалист.

Для успешного лечения мигрени необходимо ответственно относиться к своему здоровью. Эксперт подчеркнула важность обращения к специалисту вместо того, чтобы терпеть боль или заниматься самолечением.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

Алголо́гия (от греч. ἄλγος — боль, страдание + λόγος — учение) — область медицины, изучающая острую и хроническую боль, её патофизиологию, системы ноцицепции и антиноцицепции, методы борьбы с болью, то есть противоболевой (обезболивающей) терапии, анальгетики и механизмы их действия.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Последние материалы
Иранист Сажин: сейчас самое важное для Тегерана — это ядерная сделка и отмена санкций
Египет строит новый курорт с люксовыми отелями на побережье Красного моря
Как по состоянию носа понять, что ваш кот болен
Вратарь Браво готов вернуться в футбол ради "Барселоны"
Невролог: эффективность лечения мигрени можно определить по снижению числа дней с болью
Каковы плюсы и минусы набирающего популярность титанового маникюра
ГАИ разъяснила, когда судебные приставы могут забрать машину должника прямо на дороге
Синоптик назвал самый тёплый день на текущей неделе в Москве
ГАИ разъяснила, кого из водителей заставят пересдавать экзамен на права
Осенью сушите одежду в махровых полотенцах, посоветовала эксперт по домоводству
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.