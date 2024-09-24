Невролог раскрыла способ, который поможет определить эффективность лечения мигрени

Невролог: эффективность лечения мигрени можно определить по снижению числа дней с болью

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог и алголог Анна Терехова в интервью РИАМО рассказала, что об эффективности лечения мигрени можно судить по уменьшению количества дней, в которые человек испытывает боль. Она предупредила, что неправильная терапия или её отсутствие может привести к ухудшению самочувствия пациента.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

"Определить эффективность лечения можно по тому, на сколько снизилось количество дней с болью: если их стало в два раза меньше, чем до лечения, то можно говорить о том, что прописанная терапия эффективна", — уточнила врач.

По словам специалиста, курс лечения мигрени обычно длится около трёх месяцев, но в случае хронической формы заболевания может затянуться почти на год.

Анна Терехова рекомендует пациентам вести "дневник боли" для отслеживания своего состояния. Это позволяет контролировать частоту, интенсивность и продолжительность приступов мигрени. Благодаря этой информации врач сможет подобрать более эффективную терапию, как отметила специалист.

Для успешного лечения мигрени необходимо ответственно относиться к своему здоровью. Эксперт подчеркнула важность обращения к специалисту вместо того, чтобы терпеть боль или заниматься самолечением.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.



Алголо́гия (от греч. ἄλγος — боль, страдание + λόγος — учение) — область медицины, изучающая острую и хроническую боль, её патофизиологию, системы ноцицепции и антиноцицепции, методы борьбы с болью, то есть противоболевой (обезболивающей) терапии, анальгетики и механизмы их действия.

