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17-летняя девушка не заметила, как внутри её живота развился монстр с волосами и костями

Врачи прооперировали у 17-летней подольчанки кисту с волосами и костями
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Здоровье

В подмосковном городе Подольске 17-летней пациентке была проведена операция по удалению масштабной кисты яичника. По информации, предоставленной Минздравом Подмосковья порталу Life. ru, опухоль успела развить в себе волосы, костные ткани, хрящевые и жировые отложения. Примечательно, что новообразование никак не проявляло себя и развивалось внутри организма девушки бессимптомно.

Врачи прооперировали у 17-летней подольчанки кисту с волосами и костями
Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Медицинские специалисты поясняют, что дермоидная киста формируется из клеток, способных трансформироваться в различные ткани организма, начиная от ногтей и заканчивая зубами. Операция по удалению этого "гомункула" у молодой пациентки из Подмосковья прошла успешно. Врачам удалось сохранить все здоровые ткани, что позволит девушке в будущем иметь детей.

Уточнения

Киста́ (от греч. κύστις «пузырь») — патологическая полость в тканях или органах, имеющая стенку и содержимое.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
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