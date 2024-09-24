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Диетолог раскрыла, с чем не стоит сочетать рис

Диетолог: рис лучше не сочетать с мясом
0:57
Здоровье

Главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко в интервью "Радио 1" предостерегла от сочетания риса с мясными продуктами, так как это может негативно отразиться на работе желудочно-кишечного тракта.

Диетолог: рис лучше не сочетать с мясом
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

"Рис содержит большое количество крахмала. Как только он поступает в желудок, то требуется большое количество пищеварительных соков для переваривания. А нам нужно еще и мясо переварить, значит, выработать много ферментов, которые переваривают белок. Получается, что в первую очередь будет перевариваться рис, а мясо не будет. Отсюда может быть вторичная белковая недостаточность", — пояснила специалист.

Специалист рекомендовала сочетать рис с овощами, приправленными небольшим количеством соуса с низким содержанием жира. Кроме того, она советует ограничить потребление этой крупы до двух-трёх раз в неделю.

Уточнения

Ферме́нты пищеваре́ния пищеварительные ферменты — ферменты, расщепляющие сложные компоненты пищи (полисахариды) до более простых веществ (олигосахаридов), которые затем всасываются в организм.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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