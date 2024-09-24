Диетолог раскрыла, какой продукт важно ввести в питание после 35 лет

Диетолог: людям старше 35 лет важно увеличить количество легкоусвояемого белка в рационе

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После 35 лет необходимо увеличить потребление легкоусвояемого белка для профилактики саркопении — возрастной потери мышечной массы. Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт и диетолог Галина Волкова рекомендует включить в рацион больше таких продуктов.

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Отличным источником белка на завтрак являются яйца и творог. Однако следует помнить, что термическая обработка творога, например, в сырниках или запеканках, значительно увеличивает содержание углеводов, снижая тем самым относительное количество белка в блюде.

В обеденном и вечернем рационе два-три раза в неделю рекомендуется употреблять красное мясо, в остальные дни лучше отдавать предпочтение птице или рыбе. Способ приготовления продуктов также важен для сохранения максимального количества белка.

"Белок из красного мяса и птицы лучше усвоится в фаршированном виде (тефтели, фрикадели и котлеты). И способ приготовления выбираем: на пару, запекание под фольгой без образования корочки, либо это отваривание", — резюмировала специалист в интервью для РИА Новости.

Уточнения

Саркопения — возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы.

