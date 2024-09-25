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Учёные доказали, что ожирение способствует развитию определённого вида рака

Учёные из США назвали ожирение фактором, провоцирующим риск второго первичного рака
Здоровье

Исследователи из Американского онкологического общества в Атланте выявили, что избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития второго первичного рака. В исследовании участвовали 26 894 человека с первым первичным неметастатическим раком, диагностированным в период с 1992 по 2015 год. Средний возраст участников составлял 72,2 года. На момент постановки диагноза 42,8% участников имели избыточный вес, а 17,2% страдали ожирением.

Учёные из США назвали ожирение фактором, провоцирующим риск второго первичного рака
Фото: commons.wikimedia.org by Lorrie Graham/AusAID, CC BY 2.0

Учёные обнаружили, что у 13,9% успешно излечившихся пациентов рак развился повторно через 7,9 года после начала наблюдения. При этом в 33,2% случаев возникали первичные формы рака, связанные с ожирением.

Специалисты отмечают, что второй первичный рак не следует путать с метастазированием и рецидивом. Метастазирование характеризуется перемещением раковых клеток и образованием новых опухолей в организме. Рецидив рака означает повторное появление той же злокачественной опухоли после успешного лечения. Второй первичный рак возникает в органах и тканях, которые ранее не были затронуты болезнью.

Исследователи пришли к выводу, что риск развития любого второго первичного рака выше у людей с избыточным весом и ожирением. Учёные также отметили, что вероятность возникновения онкологических заболеваний увеличивается по мере увеличения массы тела.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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