Врач предупредил о смертельной опасности таблеток, которые можно купить в любой аптеке без рецепта

Фармацевты не вправе помогать покупателям в их самолечении, заявил врач

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вот уже 15-й раз 25 сентября будет отмечаться Всемирный день фармацевта. Трудно переоценить заслуги героев этого профессионального праздника в разгрузке здравоохранения и облегчении жизни больных. В случае лёгкой хвори куда проще дойти до ближайшей аптеки, нежели толкаться в поликлинике среди заразных пациентов и измотанных врачей.

Фото: Городская поликлиника № 17 is licensed under public domain

Самолечение по советам фармацевта недопустимо, уверен врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"По приказам, по всем нормативам фармацевты и сотрудники аптек не имеют права выдавать лекарства, те, которые по рецепту, без рецепта врача. И все остальные тоже без назначений. Если пациент приходит с рецептом, а вот именно этого нет, то фармацевт может посоветовать дженерик, в виде замены что-то. И всё равно эту замену, которую посоветовал фармацевт, пациенту надо согласовать с назначившим ранее лекарством доктором. Это главное. А так это, получается, самолечение", — объяснил он "Правде.Ру".

"И если пациент говорит: "Мне что-нибудь от кашля", и ему что-то фармацевт даёт, это очень может быть вредным для пациента, потому что можно назвать минимум 10 болезней с симптомами кашля. И при некоторых видах кашля его подавление может навредить очень сильно. А где-то наоборот. Короче говоря, все лекарства должен назначать доктор", — подчеркнул собеседник издания.

Так что коллеги из аптек поступают неправильно, когда, идя на поводу у покупателя, что-то ему советуют или подсказывают. "Я всё время, когда слышу, спрашивает человек в очереди: "Что мне попить от..." Если от головной боли — что-то можно советовать. И то фармацевт должен перед этим сказать: "Померяйте давление как минимум, потому что если что-то..." Одно лекарство может понизить давление — голова пройдёт. А другое может повысить давление, и тоже голова пройдёт. Лучше этого так не делать. Надо сказать: "Обращайтесь к доктору", — призвал Жемчугов.

"Любые лекарства могут нанести вред, — предупредил он. — Можно привести цитату. Очень такой был замечательный основатель химиотерапии Парацельс. Он сказал, что всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости. И вторая часть: всё дело в дозе. Поэтому даже поваренная соль может человека насмерть отравить".

В качестве примера доктор привёл самые распространённые и заурядные препараты: "Цитрамон нельзя пить без рецепта. Это очень серьёзное лекарство, в котором есть, например, кофеин. И кофеин при инфаркте может усугубить его и вызвать смерть. Но-шпа — спазмолитик. Если, например, есть кровотечение, язва желудка, то она усилит кровотечение, и человек может погибнуть".

Уточнения

Параце́льс (лат. Paracelsus, настоящее имя Фили́пп Аурео́л Теофра́ст Бомба́ст фон Го́генгейм, нем. Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim; родился, предположительно, в 1493 году, Эг, кантон Швиц — умер 24 сентября 1541 года, Зальцбург) — швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрождения, один из основателей ятрохимии.



Джене́рик (англ. generic drug) — лекарственное средство, содержащее химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией — первоначальным разработчиком лекарства.

