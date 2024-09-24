Врач перечислила 11 признаков сахарного диабета

Врач Доржиева: диабетики страдают от специфических ночных проблем

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соёлма Доржиева, врач-эндокринолог высшей категории рассказала о признаках сахарного диабета. Это серьёзное заболевание, ранняя диагностика которого поможет избежать опасных осложнений, таких как инсульт и ишемическая болезнь сердца. Если вы заметили у себя несколько из перечисленных симптомов, обратитесь к врачу.

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Эксперт напомнила, что развитие диабета характеризуется рядом отличительных признаков.

Частое мочеиспускание может быть связано с диабетом, так как повышенное содержание глюкозы в крови создаёт нагрузку на почки. Организм испытывает жажду из-за обезвоживания, вызванного частыми мочеиспусканиями. По словам Доржиевой, чувство голода после приёма пищи также может быть признаком диабета, так как повышенный уровень глюкозы стимулирует выработку инсулина, что приводит к падению уровня глюкозы после еды и желанию съесть больше сладкого. Сухость во рту является результатом обезвоживания организма. Головная боль может возникнуть из-за скачков уровня глюкозы, которые создают дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды мозга, пишет сайт aif.ru. Двоение в глазах может быть связано с накоплением глюкозы в хрусталике глаза, что приводит к нарушению зрения. Молочница и грибок на ногах также могут быть признаками диабета. Сужение сосудов и недостаточное снабжение поражённых участков кровью может привести к медленному заживлению синяков, порезов и царапин. Судороги, слабость, ночная боль в мышцах и нарушение координации могут быть симптомами диабетической невропатии, требующей немедленной медицинской помощи. Эректильная дисфункция у мужчин и неприятные ощущения у женщин при половом акте могут быть связаны с повреждениями слизистой стенок влагалища и нервной системы. Снижение веса может быть вызвано выведением большого количества жидкости из организма и сжиганием подкожного жира и мышечной массы вместо получения энергии из глюкозы. Чёрные пятна на теле, шее, локтях и под коленными суставами могут быть результатом активного размножения клеток из-за высокого уровня инсулина в организме. Сладкий фруктовый запах изо рта также может быть признаком диабета. Одышка и повышенное давление являются сопутствующими симптомами заболевания. Постоянное чувство усталости может быть связано с недостаточным получением глюкозы и выработкой энергии. Частые и необъяснимые перепады настроения могут быть вызваны избытком или недостатком глюкозы.

Важно регулярно контролировать уровень глюкозы в крови, чтобы своевременно выявить и лечить диабет. Раннее выявление и контроль заболевания помогут снизить риск осложнений и перехода диабета в более тяжёлую форму, заключила врач.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

