Продукты, от которых нельзя отказываться ради здоровья

Роль антигенов в защите от рака

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доказано, что полный отказ от мяса и молочных продуктов может сделать наш организм более уязвимым к раковым клеткам. В ходе экспериментов на животных выяснили, что белковые антигены, содержащиеся в этих продуктах, играют важную роль в защите от злокачественных опухолей, особенно в кишечнике.

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Доктор медицинских наук Зухра Павлова, эндокринолог клиники МГУ, отметила в своём телеграм-канале, что отсутствие этих антигенов значительно ослабляет иммунную систему. В исследованиях, проведённых на грызунах с генетической предрасположенностью к опухолям, было замечено, что у животных, получавших пищу без антигенов, увеличилось количество опасных образований в тонком кишечнике. Однако, как только в рацион добавили альбумин — антиген, содержащийся в молоке и мясе, количество опухолей уменьшилось.

Павлова подчеркнула, что полноценное питание — это залог здоровья. Каждая группа продуктов выполняет свою уникальную функцию, и лучше избегать крайностей. Поэтому, если нет медицинских противопоказаний, отказываться от мяса и молочных продуктов не стоит.

Уточнения

Антиген (англ. antigen от antibody generator — "производитель антител") — вещество, которое организм рассматривает как чужеродное и даёт на него иммунный ответ, имеющий целью удалить это вещество. Обычно в качестве антигенов выступают макромолекулы белков и полисахаридов, в том числе входящие в состав болезнетворных микроорганизмов и вирусов, опухолевых клеток. Существует также класс веществ с невысокой молекулярной массой, называемых гаптенами, которые вызывают иммунный ответ только после соединения с собственными белками организма, однако при наличии в организме специфических антител могут связываться с ними и в отсутствие белка-носителя.





Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от этого заболевания умерли 9 600 000 человек.



