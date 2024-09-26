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Ускоряем метаболизм с тремя волшебными продуктами

Влияние семян чиа на обмен веществ
1:41
Здоровье

Недавние исследования открыли секреты трёх продуктов, которые могут значительно ускорить обмен веществ и помочь в борьбе с избыточным жиром, особенно в области живота:

Влияние семян чиа на обмен веществ
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  • Спирулина

Специалисты в области питания выделили спирулину как один из ключевых элементов, способствующих улучшению здоровья. Эта сине-зеленая водоросль не только богата белком, но и насыщена витаминами, минералами и мощными антиоксидантами. Исследования показывают, что регулярное употребление спирулины может помочь снизить индекс массы тела и контролировать аппетит.

  • Семена чиа

Следующий продукт, который стоит добавить в свой рацион, — это семена чиа. Они содержат клетчатку, жирные кислоты омега-3 и полезные микроэлементы, которые также способствуют улучшению обмена веществ. Жирные кислоты, содержащиеся в семенах, активно помогают в сжигании жира, что особенно заметно в области живота.

  • Кимчи

Третий участник этого списка — кимчи. Эти ферментированные овощи богаты витаминами А, В и С, а также пробиотиками, которые играют важную роль в контроле веса. Исследования, опубликованные в журнале Nutrition Research, показали, что у людей, регулярно потребляющих кимчи, наблюдается значительное снижение процента жира в организме.

Тем не менее, стоит помнить, что эти продукты эффективны только в рамках сбалансированного питания. Интеграция их в ваш рацион может стать первым шагом на пути к более здоровому образу жизни и достижению желаемых результатов.

 

Уточнения

Arthrospira (лат.) - род цианобактерий (синезелёных водорослей) класса Cyanophyceae. Человеком и различными видами животных употребляются в пищу в основном два вида: Arthrospira platensis и Arthrospira maxima, имеющие коммерческое название "Спирулина". Название Спирулина (лат. Spirulina), по мнению разных систематиков, либо закреплено за отдельным родом цианобактерий, либо является синонимом рода Arthrospira.
 

Кимчхи́ (кор. 김치?, 沈菜?; в диалектах: чимчхи́, чимчха́, чим-ча́, в русскоязычных текстах встречается написание кимчи́, ким-чи́) — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.
В общем случае это квашеные кочаны или листья крестоцветных, приправленные красным перцем, зелёным луком и луковым соком, чесноком и имбирём. Чаще всего это пекинская капуста, иногда с ломтиками редьки, однако иногда вместо них используются листья кольраби, редиса, лобы, а также огурцы, баклажаны и прочие овощи.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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