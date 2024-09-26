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Одно яйцо в день для снижения риска инсульта

Как одно яйцо в день влияет на здоровье сосудов
1:36
Здоровье

Недавние исследования подтвердили, что одно яйцо, съеденное каждое утро, может значительно укрепить сосуды и сердце. Этот простой продукт способствует снижению уровня триглицеридов в крови, что, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как одно яйцо в день влияет на здоровье сосудов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кардиолог Ольга Бокерия в своём Telegram-канале поделилась важными результатами исследования. Выяснилось, что у людей, регулярно употреблявших по одному яйцу в день, риск смерти от геморрагического инсульта был на 30% ниже, чем у тех, кто игнорировал этот продукт. Более того, они также продемонстрировали замедление прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний.

Интересно, что умеренное потребление яиц не связано с повышением риска развития этих недугов. "На самом деле риск даже уменьшается. В нашей выборке те, кто употреблял по одному яйцу в день, имели на 20% меньшую предрасположенность к сердечно-сосудистым проблемам, чем те, кто яйца не ел", - подчеркнула Ольга Бокерия.

Тем не менее, гастроэнтеролог Людмила Сухорукова напомнила, что некоторым людям следует быть осторожнее с куриными яйцами. Особенно это касается аллергиков, а также тех, кто страдает от панкреатита в стадии обострения. При наличии повреждений сосудов также стоит ограничить употребление яиц, особенно если есть диабет. Важно отметить, что у здоровых людей этот продукт негативного воздействия не оказывает.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды - органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
В живых организмах выполняют, прежде всего, структурную и энергетическую функции: они являются основным компонентом клеточной мембраны, а в жировых клетках сохраняется энергетический запас организма.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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