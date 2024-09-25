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Грипп: как распознать и избежать

Прогноз заболеваемости гриппом на осень
1:14
Здоровье

Инфекционист Андрей Поздняков объяснил, что грипп резко проявляется в один момент, отличая его от обычных острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ). По словам врача, классический грипп имеет специфический набор симптомов, включая острейшее начало заболевания. Пациенты могут точно указать время, когда они почувствовали себя плохо. Среди первых признаков — высокая температура, выраженная интоксикация, а также боли в голове, мышцах и суставах.

Прогноз заболеваемости гриппом на осень
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Интересно, что симптомы, касающиеся дыхательных путей, появляются позднее, чаще всего на второй или третий день после заражения. При этом насморк и боли в горле выражены умеренно. В преддверии осенне-зимнего сезона в НИИ гриппа имени Смородинцева уже предупредили о возможном росте заболеваемости.

Вирусолог Павел Волчков также поделился советами о том, как защитить себя от осенних простуд. Он отметил, что вакцинация является одним из лучших способов минимизировать риск подхватить вирусы. Однако полная защита от всех патогенов, как предупреждает эксперт, невозможна.

 

Уточнения

Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие. Выделяется среди острых респираторных вирусных инфекций у людей из-за возможного тяжёлого течения болезни. Грипп ассоциируется с высокой смертностью во время пандемий, эпидемий и спорадических вспышек. Пандемии гриппа случаются примерно каждые 50 лет, эпидемии же наблюдаются чаще. Вспышки сезонного гриппа ежегодно происходят почти во всём мире. Наиболее частой причиной сезонного гриппа являются вирусы гриппа A, также только эти вирусы гриппа известны как причина пандемий.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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