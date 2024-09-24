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Врач сравнила опасность разных алкогольных напитков — результат огорошил

Врач назвала пиво и коктейли вреднейшими алкогольными напитками
1:22
Здоровье » Здоровье и профилактика

Любой алкоголь вреден, потому что его основное действующее вещество — спирт — перерабатывается в токсичные метаболиты. Но некоторые напитки опаснее других — подробнее о них "Ленте.ру" рассказала врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Серёжина.

Врач назвала пиво и коктейли вреднейшими алкогольными напитками
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Малопочётное первое место в этом ряду занимают, по её словам, пиво и слабоалкогольные коктейли. Их не воспринимают как серьёзный алкоголь и потому пьют больше, легко теряя меру. Мочегонный эффект пива усугубляет похмелье за счёт обезвоживания. Особенно опасны газированные коктейли.

"Помимо этанола свою роль в похмельном синдроме играют и вещества, известные как конгенеры. Именно эти химические вещества, образующиеся в процессе брожения, отвечают за вкус и аромат напитков. И чем их больше в напитке — тем сильнее похмелье. Наибольшее количество конгенеров содержат ром, бренди, красное вино, текила, коньяк и виски", — пояснила собеседница издания.

Степень опьянения и похмелья, а значит, вред, нанесённый здоровью, зависят также от характера потребления в целом — разовый эпизод или хроническая алкоголизация, заключила она.

Уточнения

Конгенеры в алкоголе (англ. congeners in alcohol) — химические вещества, образующиеся в процессе брожения, отличные от этанола. Эти соединения отвечают за придание вкуса и аромата алкогольному напитку.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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