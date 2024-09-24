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Раскрыто ключевое отличие симптомов гриппа от остальных ОРВИ

Инфекционист назвал признаком классического гриппа острое начало
1:52
Здоровье » Здоровье и профилактика

Грипп обычно начинается резко — с высокой температуры, слабости, ломоты в теле и головной боли, напомнил инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Инфекционист назвал признаком классического гриппа острое начало
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

"Классический грипп имеет достаточно отличный от других инфекций симптомокомплекс. Это острейшее начало заболевания — человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел, — высокая температура, выраженная интоксикация, головные, мышечные, суставные боли", — рассказал он РИА Новости.

Респираторные симптомы присоединяются позже — на второй-третий день. "Вначале кашель простой, затем он становится частым, потому что грипп поражает прежде всего трахею, кашель сопровождается болью за грудиной и очень плохо купируется, особенно его приступы. Насморк при гриппе выражен умеренно, как и боли в горле", — пояснил собеседник агентства.

Антибиотиками лечить грипп бесполезно, добавил он. "От гриппа есть специфическая противовирусная терапия — то есть этиотропная терапия, действующая на сам вирус. Применение таких препаратов максимально эффективно в ранние сроки от начала заболевания — 1-3 сутки, поэтому необходимо чётко понимать, грипп это или нет. Узнать это можно, если сдать ПЦР в лабораторию, либо с помощью экспресс-тестов на грипп", — отметил специалист.

Антибиотики принимают в случае осложнений, "когда заболевание пошло на убыль и вдруг возникает повторная лихорадка и появляются новые симптомы". "Оценить необходимость антибиотикотерапии должен врач, бесконтрольный прием антибиотиков может привести к антибиотикорезистентности", — предупредил Поздняков.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие. Выделяется среди острых респираторных вирусных инфекций у людей из-за возможного тяжёлого течения болезни.

Трахе́я (от др.-греч. τραχεῖα (ἀρτηρία) — букв. «шероховатое (дыхательное горло)») — орган позвоночных, в том числе человека, являющийся частью воздухоносных путей; расположен между гортанью и бронхами.
 

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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