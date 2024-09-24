Раскрыты самые страшные последствия запоров: может лопнуть кишка

Врач допустил риск прободения кишечника из-за запора

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

"Терпеть запор нельзя — лопнет кишка!" — пугает бесплатная газета про здоровье с рекламой медицинских аппаратов и чудо-лекарств от всех болезней.

Фото: Freepik by gpointstudio, PDM

Оценить эту и подобные страшилки Pravda.Ru попросила терапевта, гастроэнтеролога Никиту Харлова.

"Терпеть запор в каком смысле? Потому что запор — это когда не выходит ничего. Что там терпеть-то?" — удивился он.

Сдерживать позывы в туалет действительно не безвредно.

"Если есть позыв в туалет — его надо удовлетворять. Если в этом случае не ходить в туалет, когда настойчиво просит организм, возможны физические травмы кишечника", — допустил собеседник издания.

В группе риска — пожилые люди. "У пожилых людей особенно бывает кишечная непроходимость. И одним из осложнений этого состояния бывает как раз прободение кишечника. Но гораздо раньше наступают другие осложнения, это не самое частое", — пояснил он.

Среди таких осложнений — воспаление кишечника, ишемия питающих его сосудов и, как следствие, некроз. "И вот это всё опасные состояния, которые разрешаются с помощью хирурга, если они, правда, случаются. Но это не сам по себе запор — это его осложнение. Для большинства людей такой уровень натуги и долготерпения, при котором кишка прямо лопается, недостижим. Обычно люди всё-таки сдадутся и постараются сходить в туалет", — отметил доктор.

"Потому что кишечник так работает и устроен, что ему всё-таки в идеале опорожняться после каждого значительного приёма пищи. Так заложено физиологическими законами, так работает этот конвейер, который на входе получает питание, на выходе — отходы. И если человек три раза поел в день и ни разу не сходил, надо задаваться вопросами, что у него с системой происходит, и, конечно, разбираться с ситуацией, не игнорировать", — предупредил он.

Интерес к таким газетам, особенно среди пожилых людей, врач объяснил недоверием к официальной медицине. Но особого вреда он не замечает: какая-то на самом деле тяжёлая болезнь погонит человека в больницу, и чтением газет он явно не обойдётся. А людям условно здоровым советы вроде стакана тёплой воды с лимоном с утра вреда точно не нанесут.

Уточнения

Запо́р (синонимы констипа́ция, обстипа́ция) — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация (опорожнение кишечника, калоизвержение).

