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Секреты контроля аппетита в холодное время года

Зимнее питание: как избежать переедания
1:24
Здоровье

С приходом холодов многие из нас замечают, что аппетит усиливается. Это явление вполне естественно, ведь нашему организму требуется больше энергии для поддержания оптимальной температуры. Однако переедание в этот период может стать проблемой. Эндокринолог Екатерина Сахнова делится полезными советами, которые помогут справиться с излишним желанием перекусить.

Зимнее питание: как избежать переедания
Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

Первое, на что стоит обратить внимание, — это сбалансированное питание. Чтобы поддерживать здоровый уровень насыщения, важно следить за соотношением макронутриентов в рационе. Рекомендуется употреблять 45-55% углеводов, 20-35% жиров и 10-35% белков. Увеличив количество овощей и фруктов в своём меню, вы сможете лучше контролировать чувство голода и избегать переедания.

Также следует отказаться от привычных газированных напитков, алкоголя и сладостей, заменив их на более здоровые альтернативы — домашние компоты, лимонады или свежие и сушёные фрукты. Важно не только то, что мы едим, но и как. Приём пищи "на ходу" или перед телевизором часто приводит к увеличению порций, поскольку мозг не успевает осознать насыщение. Поэтому старайтесь уделять время на еду и тщательно пережёвывайте каждый кусочек.

 

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus - "стремление; желание") — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ. Иногда различают чувство голода и аппетит — желание "перекусить", вызванное запахом или видом пищи, социальной обстановкой (например, "за компанию"), психическим состоянием ("заедание" азарта, печали, страха).
 

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. В популярной культуре, в частности, в популярных книгах, диетой чаще всего называют методы снижения избыточной массы тела. Как правило, такие "диеты" не имеют научного обоснования и придуманы людьми, далёкими от диетологии.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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