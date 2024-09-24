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Как цельнозерновая каша становится врагом вашего пищеварения

Важность постепенного введения клетчатки в рацион
2:04
Здоровье

Врачи часто говорят о важности клетчатки для здоровья желудочно-кишечного тракта. Однако существует один важный момент — эту полезную составляющую следует вводить в свой рацион постепенно. Иначе, вместо пользы, можно ухудшить работу кишечника. Интересный побочный эффект может возникнуть даже после употребления такой привычной еды, как цельнозерновая каша.

Важность постепенного введения клетчатки в рацион
Фото: flickr.com by Рэйчел Хэтэуэй, CC BY 2.0

Кандидат медицинских наук и врач-гастроэнтеролог, Сергей Вялов, в своём Telegram-канале отмечает: "Иногда чашка супа или порция бобовых могут напоминать о себе целый день". Это связано с тем, что в нашем кишечнике обитает огромное количество бактерий, вирусов и грибков, составляющих так называемую микробиоту. Однако не все бактерии полезны. Когда "плохих" бактерий становится больше, чем "хороших", баланс нарушается. Это может привести к нежелательным последствиям, таким как повышенное газообразование, и, как следствие, употребление даже полезной пищи, например, цельнозерновой каши или супа с фасолью, становится настоящим испытанием, особенно если вы едите такую пищу нечасто.

Сергей Вялов подчёркивает: "Важно постепенно вводить клетчатку". Он рекомендует не спешить с добавлением новых продуктов в рацион. "Делайте это медленно, чтобы кишечник мог адаптироваться", — добавляет он.

Чтобы помочь наладить работу кишечника, стоит обратить внимание на ферментированные продукты. Йогурты, квашеная капуста и кимчи могут существенно помочь восстановить баланс микробиоты. Кроме того, пробиотики тоже играют важную роль в регулировании кишечной флоры и улучшении пищеварения.

Также Вялов отмечает, что на пищеварение влияют и психологические факторы. Чрезмерное нервное напряжение может снизить эффективность пищеварительных энзимов, что также негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна - компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. В некоторых источниках понятие пищевых волокон определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта человека. По мнению многих специалистов данное определение является наиболее верным.
 

Микрофло́ра (микробиота) - собирательное название микроорганизмов, находящихся в симбиозе с человеком. Различают микробиоту кожи, кишечника, влагалища, жёлчных путей и других органов.
Микробиота кишечника человека состоит из нескольких сотен видов, большинство из которых — бактерии, например кишечная палочка. Другие представители микробиоты — микроскопические грибы, в частности дрожжи, а также простейшие.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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