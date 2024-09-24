Связь одиночества с физическими болезнями опрвергнута

Специалисты изучили влияние одиночества на здоровье человека

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты опровергли мнение о том, что одиночество вызывает различные болезни органов. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, внесло ясность в этот вопрос.

Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, PDM

Исследователи проанализировали данные о пациентах, чтобы выяснить, существует ли связь между одиночеством и различными недугами. Они обнаружили, что одиночество действительно влияет на психическое здоровье, вызывая тревожно-депрессивные расстройства и нарушения сна. Однако для некоторых заболеваний, ранее считавшихся связанными с одиночеством, таких как высокое давление и расстройства пищеварения, результаты показали наличие других причин.

Для подтверждения своих выводов учёные использовали биомедицинские базы данных из Китая, США и Великобритании, сосредоточившись на 30 состояниях из 56, которые не были связаны с одиночеством. В ходе анализа 26 из этих заболеваний выяснилось, что многие из них были вызваны другими факторами. Одиночество, как оказалось, чаще всего выступает как сопутствующее состояние, а не причина заболевания. Тем не менее, оно продолжает ассоциироваться с повышенным риском психических расстройств, влиянием на воспалительные процессы и изменением уровня гормонов.

Таким образом, одиночество действительно может провоцировать психические нарушения и способствовать появлению ряда физических состояний. Однако для более глубокого понимания этой связи необходимы дальнейшие исследования.

Уточнения

Одино́чество - состояние одинокого человека. Состояние и ощущение человека, находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной изоляции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения. В рамках данного понятия различают два различных феномена — позитивное (уединённость, англ. solitude) и негативное (изоляция, англ. loneliness или isolation) одиночество, однако чаще всего понятие одиночества имеет негативные коннотации.





Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония). Обычно также присутствуют некоторые из следующих симптомов: сниженная самооценка, потеря интереса к жизни и к привычной деятельности, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройства сна и аппетита, суицидальные тенденции. Тяжёлые формы депрессии характеризуются так называемой "депрессивной триадой": снижением настроения, заторможенностью мышления и двигательной заторможенностью.



