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Учёные обнаружили, что препараты для снижения уровня холестерина уменьшают риск рака

iScience: статины уменьшают риск свыше 20 видов рака
1:35
Здоровье

Учёные из Китая обнаружили, что использование статинов — препаратов для снижения уровня холестерина в крови — может снижать риск развития свыше 20 видов рака. Результаты исследования были опубликованы в журнале iScience.

iScience: статины уменьшают риск свыше 20 видов рака
Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Статины представляют собой группу лекарственных препаратов, которые помогают регулировать уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов. Эти препараты способствуют снижению риска образования холестериновых бляшек — сгустков из холестерина и кальция, которые формируются на стенках сосудов и затрудняют кровоток.

Для того чтобы понять, как приём статинов влияет на другие аспекты здоровья человека, учёные в течение 15 лет анализировали медицинские данные 400 тысяч добровольцев. Информация об испытуемых была предоставлена Биобанком Великобритании. Исследование показало, что у пациентов, недавно начавших принимать статины, наблюдается снижение вероятности возникновения 20 типов онкологических заболеваний на 38-66%. Среди них — рак молочной железы, простаты и шейки матки.

Учёные предполагают, что противораковый эффект статинов связан с их способностью блокировать воспалительные процессы и замедлять скорость деления раковых клеток. Исследователи считают, что применение таких лекарственных средств может стать эффективным методом профилактики онкологических заболеваний.

Уточнения

Стати́ны или ингиби́торы ГМГ-КоА-редукта́зы — гиполипидемические лекарственные препараты.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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