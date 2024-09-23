Учёные обнаружили, что препараты для снижения уровня холестерина уменьшают риск рака

iScience: статины уменьшают риск свыше 20 видов рака

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Китая обнаружили, что использование статинов — препаратов для снижения уровня холестерина в крови — может снижать риск развития свыше 20 видов рака. Результаты исследования были опубликованы в журнале iScience.

Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Статины представляют собой группу лекарственных препаратов, которые помогают регулировать уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов. Эти препараты способствуют снижению риска образования холестериновых бляшек — сгустков из холестерина и кальция, которые формируются на стенках сосудов и затрудняют кровоток.

Для того чтобы понять, как приём статинов влияет на другие аспекты здоровья человека, учёные в течение 15 лет анализировали медицинские данные 400 тысяч добровольцев. Информация об испытуемых была предоставлена Биобанком Великобритании. Исследование показало, что у пациентов, недавно начавших принимать статины, наблюдается снижение вероятности возникновения 20 типов онкологических заболеваний на 38-66%. Среди них — рак молочной железы, простаты и шейки матки.

Учёные предполагают, что противораковый эффект статинов связан с их способностью блокировать воспалительные процессы и замедлять скорость деления раковых клеток. Исследователи считают, что применение таких лекарственных средств может стать эффективным методом профилактики онкологических заболеваний.

Уточнения

Стати́ны или ингиби́торы ГМГ-КоА-редукта́зы — гиполипидемические лекарственные препараты.

