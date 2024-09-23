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Учёные обнаружили вид клеток, который способен усиливать регенерацию тканей

NatComms: найдены клетки, которые заживляют раны при диабете за несколько суток
1:29
Здоровье

Учёные из Университета Аделаиды в Австралии обнаружили новый тип клеток, который способен улучшать восстановление и формирование тканей в организме. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications (NatComms).

NatComms: найдены клетки, которые заживляют раны при диабете за несколько суток
Фото: Wikimedia Commons by Joelmills, CC BY-SA 2.5

Эти новые элементы получили название клеток-предшественников EndoMac. Выяснилось, что они могут превращаться в два других типа клеток: эндотелиальные, которые формируют кровеносные сосуды, и макрофаги — иммунные клетки, ответственные за восстановление и защиту организма.

Существование клеток с подобными функциями теоретически предполагалось более ста лет назад, но до недавнего времени их не удавалось обнаружить. Исследователи установили, что клетки-предшественники EndoMac находятся во внешнем слое аорты у взрослых мышей.

Исследователи сообщают, что эти клетки активируются при травмах или нарушениях кровообращения. Они быстро размножаются, способствуя заживлению. Клетки-предшественники могут быть использованы для регенерации тканей при таких заболеваниях, как диабет.

Эксперименты на мышах показали, что при введении этих клеток в хронические диабетические язвы, они затягивались уже через несколько дней.

Учёные уверены, что их открытие может стать значительным шагом вперед в лечении незаживающих ран.

Уточнения

Макрофáги (от др.-греч. μακρός — большой, и φάγος — пожиратель) — клетки в организме животных, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц.

Регенера́ция (лат. regeneratio – восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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