Учёные обнаружили вид клеток, который способен усиливать регенерацию тканей

NatComms: найдены клетки, которые заживляют раны при диабете за несколько суток

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Аделаиды в Австралии обнаружили новый тип клеток, который способен улучшать восстановление и формирование тканей в организме. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Фото: Wikimedia Commons by Joelmills, CC BY-SA 2.5

Эти новые элементы получили название клеток-предшественников EndoMac. Выяснилось, что они могут превращаться в два других типа клеток: эндотелиальные, которые формируют кровеносные сосуды, и макрофаги — иммунные клетки, ответственные за восстановление и защиту организма.

Существование клеток с подобными функциями теоретически предполагалось более ста лет назад, но до недавнего времени их не удавалось обнаружить. Исследователи установили, что клетки-предшественники EndoMac находятся во внешнем слое аорты у взрослых мышей.

Исследователи сообщают, что эти клетки активируются при травмах или нарушениях кровообращения. Они быстро размножаются, способствуя заживлению. Клетки-предшественники могут быть использованы для регенерации тканей при таких заболеваниях, как диабет.

Эксперименты на мышах показали, что при введении этих клеток в хронические диабетические язвы, они затягивались уже через несколько дней.

Учёные уверены, что их открытие может стать значительным шагом вперед в лечении незаживающих ран.

Уточнения

Макрофáги (от др.-греч. μακρός — большой, и φάγος — пожиратель) — клетки в организме животных, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц.



Регенера́ция (лат. regeneratio – восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.

