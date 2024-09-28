Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт назвал пять простых способов избежать обмана в автосервисе
Розовый — основный тренд осеннего макияжа 2024
Нутрициолог: жирные и острые продукты питания вызывают рак поджелудочной железы
Какие 3 хитрости помогут приготовить идеальный шашлык
В Великом Новгороде начнут взимать туристический налог
Эксперты дали советы новичкам по выбору акций
Учёные обнаружили негативное влияние фитнес-трекеров на психическое здоровье
ГАИ призвала водителей срочно разобраться с кнопкой ESP OFF в автомобиле
Всё больше мужчин мечтают сделать пластическую операцию по созданию кубиков пресса

Инфекционист раскрыл, почему новые вирусы быстро распространяются

Инфекционист: новые вирусы возникают, когда существующие инфекции приобретают новые свойства
1:32
Здоровье

Г лавный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов раскрыл, почему новые вирусы стали появляться чаще и распространяться быстрее. Его слова приводит KP.RU.

Инфекционист: новые вирусы возникают, когда существующие инфекции приобретают новые свойства
Фото: www.flickr.com by Студия Incendo, CC BY 2.0

Чуланов пояснил, что новые вирусы возникают, когда существующие инфекции адаптируются к человеческому организму и приобретают новые характеристики. Например, они могут лучше проникать в клетки человека. Кроме того, по словам специалиста, освоение новых территорий может привести к контакту людей с ранее неизвестными микроорганизмами.

"Соответственно, возникают большие риски того, что мы можем столкнуться с инфекциями, с которыми ранее не встречались", — заявил эксперт.

Вирусолог также отметил влияние изменения климата на эволюцию инфекций. Развитие технологий, по его мнению, также играет роль. Владимир Чуланов привёл в пример, как массовая доставка готовой еды значительно увеличивает риски распространения инфекционных заболеваний.

Врач подчеркнул, что новые вирусы не только появляются чаще, но и распространяются быстрее. Он считает, что этому есть несколько причин.

"Достаточно упомянуть, что в 2000 году нас было 6 миллиардов, а сейчас уже более 8 миллиардов человек. Конечно, такой резкий скачок привел к тому, что меняется распространение инфекционных болезней", — уверен специалист.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Российские туристы в Шарм-эль-Шейхе сняли на видео акулу рядом с отелем
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Последние материалы
Какие 3 хитрости помогут приготовить идеальный шашлык
В Великом Новгороде начнут взимать туристический налог
Эксперты дали советы новичкам по выбору акций
Учёные обнаружили негативное влияние фитнес-трекеров на психическое здоровье
ГАИ призвала водителей срочно разобраться с кнопкой ESP OFF в автомобиле
Всё больше мужчин мечтают сделать пластическую операцию по созданию кубиков пресса
Осенний уход за садом: обязательные обработки для здоровья растений
UFC выплатит экс-бойцам $375 млн
Инфекционист: новые вирусы возникают, когда существующие инфекции приобретают новые свойства
Домашние питомцы в России: расходы и предпочтения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.