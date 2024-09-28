Инфекционист раскрыл, почему новые вирусы быстро распространяются

Инфекционист: новые вирусы возникают, когда существующие инфекции приобретают новые свойства

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Г лавный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов раскрыл, почему новые вирусы стали появляться чаще и распространяться быстрее. Его слова приводит KP.RU.

Фото: www.flickr.com by Студия Incendo, CC BY 2.0

Чуланов пояснил, что новые вирусы возникают, когда существующие инфекции адаптируются к человеческому организму и приобретают новые характеристики. Например, они могут лучше проникать в клетки человека. Кроме того, по словам специалиста, освоение новых территорий может привести к контакту людей с ранее неизвестными микроорганизмами.

"Соответственно, возникают большие риски того, что мы можем столкнуться с инфекциями, с которыми ранее не встречались", — заявил эксперт.

Вирусолог также отметил влияние изменения климата на эволюцию инфекций. Развитие технологий, по его мнению, также играет роль. Владимир Чуланов привёл в пример, как массовая доставка готовой еды значительно увеличивает риски распространения инфекционных заболеваний.

Врач подчеркнул, что новые вирусы не только появляются чаще, но и распространяются быстрее. Он считает, что этому есть несколько причин.

"Достаточно упомянуть, что в 2000 году нас было 6 миллиардов, а сейчас уже более 8 миллиардов человек. Конечно, такой резкий скачок привел к тому, что меняется распространение инфекционных болезней", — уверен специалист.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.



Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

