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Врач раскрыла, почему тянет на солёное или хочется съесть мел

Врач: пристрастие и нелюбовь к сладкому могут быть обусловлена генетикой
1:26
Здоровье

Иногда люди сталкиваются с необычным желанием употребить в пищу что-то особенное, начиная от квашеных овощей и заканчивая мелом. Врач Александра Филёва объяснила, что такое влечение может быть вызвано дефицитом витаминов и минералов в организме, сообщает Газета.Ru.

Врач: пристрастие и нелюбовь к сладкому могут быть обусловлена генетикой
Фото: Freepik by freepik, PDM

"Иногда это действительно так: при резком нарушении водно-солевого баланса <…> организм ощущает нехватку важных электролитов, которые он может восполнить, употребив солёную пищу, поэтому может возникнуть желание съесть фастфуд или квашеные овощи", — уточнила специалист.

В то же время, Александра Филёва отметила, что причина не всегда кроется в нехватке микроэлементов, поскольку во многих продуктах их содержание слишком низкое для восполнения необходимого уровня витаминов и минералов. Она также добавила, что на пищевые предпочтения могут влиять различные факторы, включая генетику, гормональный фон, эмоциональное состояние, ассоциации, связанные с едой, и даже культурные особенности.

Желание потреблять определённые продукты может быть стимулировано сенсорными впечатлениями, например, при виде изображения еды, звуке хруста или ощущении аромата, даже если ранее человек не испытывал к ним интерес. Врач подчеркнула, что это явление особенно характерно для детей.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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