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Гигиенист дала рекомендации по правильному применению зубной щётки

Гигиенист: важно мыть зубную щётку после каждого применения
1:12
Здоровье

Гигиенист Инна Гришина подчеркнула важность регулярного мытья зубной щётки после каждого использования. Для очистки щётки от остатков пищи и зубной пасты подходят обычная вода или нейтральное мыло. Однако, если на щетинках осталась кровь, рекомендуется использовать перекись водорода, раствор хлоргексидина или жидкость для полоскания рта.

Гигиенист: важно мыть зубную щётку после каждого применения
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Инна Гришина также указала на правила хранения зубной щётки. Её следует размещать в хорошо проветриваемом месте, ставя вертикально с небольшим наклоном в специальный стакан. Если в стакане находятся несколько щеток, они должны быть размещены так, чтобы их щетинки не соприкасались. Во время путешествий предпочтительнее использовать защитный футляр для зубной щётки.

"Изготовление зубных принадлежностей полностью автоматизировано, к ним никто не прикасается без защитных перчаток. С первых и до последних этапов изготовления головки находятся в строгих санитарных условиях", — отметила специалист в интервью для NEWS. ru, призвав при покупке зубной щётки проверять герметичность упаковки.

Уточнения

Хлоргексиди́н — лекарственный препарат, антисептик, в готовых лекарственных формах используется в виде биглюконата (Chlorhexidini bigluconas).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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