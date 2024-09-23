Гигиенист дала рекомендации по правильному применению зубной щётки

Гигиенист Инна Гришина подчеркнула важность регулярного мытья зубной щётки после каждого использования. Для очистки щётки от остатков пищи и зубной пасты подходят обычная вода или нейтральное мыло. Однако, если на щетинках осталась кровь, рекомендуется использовать перекись водорода, раствор хлоргексидина или жидкость для полоскания рта.
Инна Гришина также указала на правила хранения зубной щётки. Её следует размещать в хорошо проветриваемом месте, ставя вертикально с небольшим наклоном в специальный стакан. Если в стакане находятся несколько щеток, они должны быть размещены так, чтобы их щетинки не соприкасались. Во время путешествий предпочтительнее использовать защитный футляр для зубной щётки.
"Изготовление зубных принадлежностей полностью автоматизировано, к ним никто не прикасается без защитных перчаток. С первых и до последних этапов изготовления головки находятся в строгих санитарных условиях", — отметила специалист в интервью для NEWS. ru, призвав при покупке зубной щётки проверять герметичность упаковки.
Хлоргексиди́н — лекарственный препарат, антисептик, в готовых лекарственных формах используется в виде биглюконата (Chlorhexidini bigluconas).
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