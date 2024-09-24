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Почему солярий — не лучшая альтернатива солнцу

Вред соляриев и опасности искусственного загара
1:06
Здоровье

Если человек стремится к тому, чтобы круглый год наслаждаться бронзовым загаром, он, скорее всего, регулярно посещает солярий. Однако стоит помнить, что подобные процедуры могут быть вредны для здоровья.

Вред соляриев и опасности искусственного загара
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Солярий не является полноценной заменой естественному солнцу. Даже если у вас недостаток витамина D, идти в солярий не рекомендуется. Гораздо безопаснее восполнить дефицит витамина специальными препаратами, которые назначит врач.

Избыток ультрафиолета, особенно искусственного, наносит серьёзный ущерб организму. Постоянное использование солярия может привести к развитию онкологических заболеваний и других опасных проблем со здоровьем.

Предпочтение стоит отдавать естественному ультрафиолету. Солнечные лучи в утренние часы считаются более безопасными для кожи.

Также крайне важно ежегодно проходить обследование у дерматолога. Если вы заметили появление пятен, родинок или других изменений на коже, не стоит затягивать с визитом к врачу.

Уточнения

Солярий аэросолярий— специально оборудованная открытая площадка для проведения дозированных облучений прямым или рассеянным излучением, полученным от специальных эритемных ультрафиолетовых ламп, в стекло колбы которых вводятся специальные добавки, не пропускающие опасную коротковолновую часть УФ-спектра. 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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