Почему солярий — не лучшая альтернатива солнцу

Если человек стремится к тому, чтобы круглый год наслаждаться бронзовым загаром, он, скорее всего, регулярно посещает солярий. Однако стоит помнить, что подобные процедуры могут быть вредны для здоровья.
Солярий не является полноценной заменой естественному солнцу. Даже если у вас недостаток витамина D, идти в солярий не рекомендуется. Гораздо безопаснее восполнить дефицит витамина специальными препаратами, которые назначит врач.
Избыток ультрафиолета, особенно искусственного, наносит серьёзный ущерб организму. Постоянное использование солярия может привести к развитию онкологических заболеваний и других опасных проблем со здоровьем.
Предпочтение стоит отдавать естественному ультрафиолету. Солнечные лучи в утренние часы считаются более безопасными для кожи.
Также крайне важно ежегодно проходить обследование у дерматолога. Если вы заметили появление пятен, родинок или других изменений на коже, не стоит затягивать с визитом к врачу.
Солярий аэросолярий— специально оборудованная открытая площадка для проведения дозированных облучений прямым или рассеянным излучением, полученным от специальных эритемных ультрафиолетовых ламп, в стекло колбы которых вводятся специальные добавки, не пропускающие опасную коротковолновую часть УФ-спектра.
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