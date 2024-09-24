Биотехнолог рассказал, кому особенно полезны огурцы и кому следует быть с ними осторожнее

Кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал о пользе и вреде огурцов при их ежедневном употреблении.
По словам эксперта, огурцы состоят на 96% из воды, что помогает поддерживать водный баланс в организме и улучшает пищеварение. Также они содержат мало калорий — всего 16 на 100 граммов, что делает их идеальными для тех, кто следит за фигурой.
Огурцы богаты витаминами К, С, А, магнием, калием и фолиевой кислотой, необходимыми для здоровья костей, кожи, иммунной системы и зрения. В их составе также присутствуют антиоксиданты — флавоноиды и танины, которые защищают клетки от повреждений и борются со свободными радикалами, сообщает РИА Новости.
Однако употребление огурцов может быть противопоказано некоторым людям. Быстров предупредил о возможности возникновения аллергической реакции, вздутия живота и метеоризма у людей с чувствительным пищеварительным трактом. Витамин К, содержащийся в огурцах, может снижать эффективность препаратов, разжижающих кровь, поэтому людям, принимающим антикоагулянты, следует соблюдать осторожность.
Кроме того, огурцы содержат оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому заболеванию.
Быстров отметил, что умеренное употребление огурцов может принести значительную пользу для здоровья, но важно учитывать индивидуальные особенности организма и проконсультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний или аллергий.
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