Врач раскрыл, разрешается ли пить кофе перед сдачей анализов

Врач-инфекционист: перед сдачей анализов в утренние часы врачи советуют отказаться от кофе

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи рекомендуют воздерживаться от употребления кофе и других напитков до сдачи анализов крови утром, как сообщает издание "Доктор Питер" со ссылкой на врача-инфекциониста Веру Сережину. Если анализы назначены на вторую половину дня, то чашку кофе можно выпить за три-четыре часа до процедуры.

Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, CC0

"В целом пить кофе перед сдачей анализов, особенно если это утренние анализы, врачи не советуют. <…> Если же анализы запланированы на вторую половину дня, ситуация меняется. В таком случае действие утреннего кофе может быть частично нивелировано, особенно, если прошло достаточно времени — три-четыре часа", — отметила врач.

Специалист уточнила, что утром перед сдачей анализов допускается только небольшое количество негазированной воды. Вода помогает сделать кровь более жидкой, что облегчает работу лаборантам. Если же речь идёт о сдаче анализа мочи, кофе не оказывает прямого влияния на его результаты.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

