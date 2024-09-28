Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить пельмени с золотистой корочкой
ГАИ назвала 5 ситуаций, когда нажимать на тормоз крайне опасно
В еде одной из крупных авиакомпаний был обнаружен таракан
Названы категории граждан, которые получат двойную выплату к пенсии
Как сохранить идеальный вес после 40: советы диетологов
Зеленский готовит массированный удар по российской территории
Где, кроме Таиланда и Турции, можно отдохнуть без визы этой осенью
В полиции рассказали, на чём ловят водителей сотрудники ГАИ
Ранняя плотная атмосфера Марса могла быть заперта в его глинистой поверхности

Врач раскрыл, разрешается ли пить кофе перед сдачей анализов

Врач-инфекционист: перед сдачей анализов в утренние часы врачи советуют отказаться от кофе
1:05
Здоровье

Врачи рекомендуют воздерживаться от употребления кофе и других напитков до сдачи анализов крови утром, как сообщает издание "Доктор Питер" со ссылкой на врача-инфекциониста Веру Сережину. Если анализы назначены на вторую половину дня, то чашку кофе можно выпить за три-четыре часа до процедуры.

Врач-инфекционист: перед сдачей анализов в утренние часы врачи советуют отказаться от кофе
Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, CC0

"В целом пить кофе перед сдачей анализов, особенно если это утренние анализы, врачи не советуют. <…> Если же анализы запланированы на вторую половину дня, ситуация меняется. В таком случае действие утреннего кофе может быть частично нивелировано, особенно, если прошло достаточно времени — три-четыре часа", — отметила врач.

Специалист уточнила, что утром перед сдачей анализов допускается только небольшое количество негазированной воды. Вода помогает сделать кровь более жидкой, что облегчает работу лаборантам. Если же речь идёт о сдаче анализа мочи, кофе не оказывает прямого влияния на его результаты.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Российские туристы в Шарм-эль-Шейхе сняли на видео акулу рядом с отелем
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Последние материалы
Как приготовить пельмени с золотистой корочкой
ГАИ назвала 5 ситуаций, когда нажимать на тормоз крайне опасно
В еде одной из крупных авиакомпаний был обнаружен таракан
Названы категории граждан, которые получат двойную выплату к пенсии
Как сохранить идеальный вес после 40: советы диетологов
Зеленский готовит массированный удар по российской территории
Где, кроме Таиланда и Турции, можно отдохнуть без визы этой осенью
Врач-инфекционист: перед сдачей анализов в утренние часы врачи советуют отказаться от кофе
В полиции рассказали, на чём ловят водителей сотрудники ГАИ
Ранняя плотная атмосфера Марса могла быть заперта в его глинистой поверхности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.