Врач раскрыл, разрешается ли пить кофе перед сдачей анализов

Врачи рекомендуют воздерживаться от употребления кофе и других напитков до сдачи анализов крови утром, как сообщает издание "Доктор Питер" со ссылкой на врача-инфекциониста Веру Сережину. Если анализы назначены на вторую половину дня, то чашку кофе можно выпить за три-четыре часа до процедуры.
"В целом пить кофе перед сдачей анализов, особенно если это утренние анализы, врачи не советуют. <…> Если же анализы запланированы на вторую половину дня, ситуация меняется. В таком случае действие утреннего кофе может быть частично нивелировано, особенно, если прошло достаточно времени — три-четыре часа", — отметила врач.
Специалист уточнила, что утром перед сдачей анализов допускается только небольшое количество негазированной воды. Вода помогает сделать кровь более жидкой, что облегчает работу лаборантам. Если же речь идёт о сдаче анализа мочи, кофе не оказывает прямого влияния на его результаты.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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